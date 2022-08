Magia d’estate tra musica e ulivi: si terrà il prossimo 6 agosto 2022 l’atteso spettacolo di Rocco Papaleo, poliedrico artista, che porterà il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone.

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo condurrà uno spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

Lo spettacolo si inserisce nella rassegna di eventi “Live Evo Festival”, dopo il successo ottenuto gli scorsi anni con Michele Placido, Sergio Rubini, Neri Marcorè, Elio e le Storie Tese, Toti e Tata, ed Enzo Avitabile.

Lo spettacolo di Rocco Papaleo, inaugurerà questa edizione per dare seguito il 12 agosto al concerto della band Almamegretta, attualmente in tour per l’Italia e reduce dall’uscita del nuovo album di inediti “Senghe”, anticipato dal singolo e videoclip “Figlio”.

In occasione della serata del 6 agosto, saranno inoltre proclamati i primi 3 classificati del concorso fotografico “Evo”.

Gli eventi, si terranno nella suggestiva Masseria settecentesca Quis Ut Deus, riconfermata cornice di grande pregio storico ai piedi della Valle d’Itria, circondata da meravigliosi ulivi secolari e dai tradizionali trulli, nonché inserita nel circuito delle “100 Masserie”.

TEL: 0994004514 / 3286515228 Biglietti disponibili su Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati www.vivaticket.com/it/ticket/rocco-papaleo-live-evo-festival/186164