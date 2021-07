Sabato 31 luglio alle 21.00 sarà in scena a Francavilla Fontana “Ristrutturazione – ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini” con la partecipazione musicale dell’ensemble “Musica da Ripostiglio”. Lo spettacolo è il racconto, confidenziale e divertente, della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini.

COSTO DEI BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 25 euro

Secondo settore (posto unico) 15 euro

Il concerto Classiche armonie d’estate (15 luglio) è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3208038588.

BOTTEGHINO – CONDIZIONI GENERALI E RIDUZIONI

I biglietti per tutti gli altri spettacoli sono disponibili nel circuito Vivaticket. Il botteghino sarà allestito presso l’infopoint di Castello Imperiali e sarà aperto ogni martedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30.

La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo.

I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 19.30.

Per informazioni 320.8038588

MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Tutti i posti disponibili saranno assegnati nel rispetto delle normative vigenti anticovid di distanziamento sociale. È obbligatorio entrare nell’area indossando la mascherina che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.