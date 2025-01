Red Canzian a Taranto, lo storico bassista e voce dei Pooh, sarà protagonista di una serata speciale, dove presenterà il suo nuovo libro “Centoparole – Per raccontare una vita”. L’evento si terrà il 29 gennaio 2025, alle ore 20:00, presso il Teatro Orfeo di Taranto.

Il libro, che raccoglie riflessioni, aneddoti e racconti personali di un artista che ha segnato la storia della musica italiana, offre uno spunto profondo sulle esperienze e i momenti più significativi della carriera di Red Canzian. Le sue parole non solo ripercorrono i trionfi musicali, ma esplorano anche la sua crescita umana, le sue sfide e il valore della musica come forma di espressione e comunicazione universale.

Durante l’evento, Red Canzian dialogherà con il giornalista Claudio Frascella, dando vita a una conversazione intima e stimolante sul potere delle parole e della musica. Il confronto tra il musicista e il giornalista offrirà ai presenti uno spunto unico per comprendere meglio l’evoluzione artistica e personale di Canzian, tra passato e futuro.

Come incontrare Red Canzian a Taranto

L’ingresso all’evento è gratuito per gli abbonati del Teatro Orfeo, che potranno ritirare l’invito presso il botteghino del teatro, e per i lettori della Libreria Mondadori di Taranto (Via Giuseppe De Cesare), che avranno accesso prioritario all’evento e al firmacopie con Red Canzian, acquistando una copia del libro “Centoparole”.

Un evento straordinario, organizzato da Mondadori Taranto Via G. De Cesare e Teatro Cinema Orfeo, che unisce musica, racconti e riflessioni in un viaggio unico e indimenticabile.