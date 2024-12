Martedì 17 dicembre, in avvicinamento alle festività, il Teatro delle Forche presenta un appuntamento pomeridiano speciale dedicato ai più piccoli! In scena la compagnia Le Giravolte Teatro con Qilong! Il Drago Verde con Nina Adilardi, Matteo Padula, Francesco Ferramosca, Anna Cinzia Villani, regia di Francesco Ferramosca, scenografie, disegni e figure di Amelia Sielo.

In un villaggio della grande savana africana ogni anno all’inizio della primavera arriva Qilong! il grande drago verde, dio della pioggia e dell’acqua che serve per la vita di tutti i giorni, per i campi, la semina, la fioritura di alberi e fiori, riempie i pozzi, fa scorrere i fiumi e forma grandi laghi. Tutti gli anni il drago verde arriva, non si sa da dove, volando alto e indisturbato nel cielo limpido e poi si riposa sulla terra, in mezzo alla vegetazione della savana. E gli abitanti del villaggio per giorni e giorni fanno festa con musica e canti. Ma quest’anno, da quando è arrivato il drago, non piove… e di lui non c’è più traccia. E allora, in un clima disperato, tocca agli abitanti e ai saggi del villaggio invocare la pioggia con musica, danze e canti… riusciranno nell’impresa? E il drago si farà vedere? Li aiuterà a far cadere la pioggia?

Si sviluppa così un percorso narrativo per immagini con danze, canti, musica, mascheroni giganti e ritmi con tamburi e altri strumenti musicali. Suggestioni che diventano una sfida alla stessa parola narrata. I quadri drammaturgici sono semplici e di facile comprensione, nati da improvvisazioni teatrali e messi in sequenza con un ordine costruttivo e creativo, non da un copione scritto, ma dall’uso degli oggetti e della loro trasformazione artistica più che da una sequenza letteraria. Si assiste così ad uno spettacolo che è una visione onirica, un sogno, creato dalle relazioni tra gli oggetti stessi i personaggi e la loro capacità di raccontare.

Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Ingresso ore 16.45 – Sipario ore 17.00. Biglietto: 5 € Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19)