Domenica 8 dicembre al Teatro Comunale di Massafra torna la rassegna per famiglie L’Albero delle Storie. In scena La Favola Di Peter, una produzione Principio Attivo Teatro con SilviOmbre. La domenica pomeriggio del Teatro delle Forche torna a colorarsi di fantasia per grandi e piccoli.

La Favola Di Peter con Silvio Gioia, regia e drammaturgia Giuseppe Semeraro, ombre Anusc Castiglioni e Silvio Gioia, musiche originali Alessandro Pipino, sonorizzazioni e montaggio audio Vincenzo Dipierro, liberamente tratto da Storia Straordinaria di Peter Schlemihl.

Peter ha una gemella: l’ombra. Sono “venuti alla luce” assieme. Sono cresciuti assieme. Hanno giocato assieme. Peter muoveva l’ombra e l’ombra aveva sempre idee meravigliose da offrirgli. Poi Peter cresce, fa le cose che fanno i grandi, non ha più tempo di giocare. L’ombra resta sempre lì, dietro di lui, in attesa di essere guardata di nuovo. Finché un giorno, si sono separati e…

In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari. Un linguaggio visivo onirico, poetico e ironico che parla a tutte le età con il linguaggio magico delle ombre.

Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA)

Ingresso ore 17.30 – Sipario ore 18.00

Biglietto: 5 €

Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19)