In occasione del 250° anniversario della nascita di William Turner, uno dei più grandi pittori del Romanticismo, prende vita il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea “William Turner, il pittore romantico” un evento dedicato a celebrare l’arte contemporanea e il talento di artisti affermati ed emergenti.

L’evento è ideato, curato e promosso dalla Precis Arte di Lucia La Sorsa. Saranno premiati ventisette artisti provenienti da diverse regioni italiane, selezionati per il loro talento e per la loro rilevanza artistica nel panorama attuale. Le opere vincitrici saranno esposte presso l’Antica Masseria Corte Lo Jucco di Talsano, Taranto, dal 6 al 13 aprile 2025. L’inaugurazione si terrà domenica 6 aprile alle ore 10.00, con un vernissage esclusivo che darà ufficialmente il via alla mostra.

Durante l’evento di apertura, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla videoproiezione delle opere premiate, un momento di grande suggestione per apprezzare in dettaglio il lavoro degli artisti selezionati. Interverranno il prof. Francesco Urso (critico d’arte), Lucia La Sorsa (critico d’Arte, curatore dell’evento), Vincenzo Massimillo (direttore artistico della Precis Arte) ed il poeta Antonello Vozza.

In esposizione le opere dei seguenti artisti: Giuseppe La Sorsa, Guillermina Rivera “Guikni”, Alessandro Avarello, Franco Corvo, Klaus, Luigi Messina, Ornella Guglielmino, Sery Mastropietro, Antonio Giuliani, Massimo Paracchini, Caterina Caldora, Indaco, Rossella

Passarelli, Franco Martino, Suzana Lotti, Tina Bernardone, Giuseppa Maria Gallo, Lucia

Alegiani, Roberto Pino, Emanuela Speranza, Vincenzo Massimillo, Angelo Monte, L.G., Luca

S., Lucia La Sorsa, Giorgio Russo, Rebus Junior.

Questa iniziativa rappresenta un omaggio a William Turner, il maestro della luce e delle atmosfere impalpabili, e intende sottolineare il legame tra la tradizione pittorica romantica e le nuove espressioni dell’arte contemporanea. L’incontro tra passato e presente darà vita a un dialogo artistico di grande valore culturale.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e l’evento è aperto a tutti gli appassionati d’arte, critici,

collezionisti e curiosi che desiderano immergersi in un’esperienza artistica di alto livello.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare gli organizzatori o

visitare i siti web della Precis Arte, www.precisarte.jimdofree.com, www.facebook.com/precisarte.