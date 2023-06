Sabato 3 giugno 2023 alle ore 18:00 ci sarà l’inaugurazione della nona edizione della rassegna internazionale d’Arte “Le Vie dei Colori” presso la sala conferenze dell’Eden Park Hotel di Marina di Pulsano (Taranto).

Evento ideato, promosso ed organizzato dalla Precis Arte di Lucia La Sorsa. Durante il vernissage ci sarà la videoproiezione delle opere selezionate per questo evento e gli interventi del curatore della mostra Lucia La Sorsa, del fotografo Arturo Presta e del direttore artistico Vincenzo Massimillo.

La mostra “Le vie dei colori” giunta ormai alla nona edizione è un appuntamento ineludibile per amanti ed estimatori dell’arte contemporanea che avranno modo di ammirare opere di indubbio valore artistico. Una mostra nata con la sua prima edizione nel 2012 presso la biblioteca di Leporano e che dalla terza edizione (2014) alla ottava (2021) la rassegna d’Arte è stata ospitata presso Casa Museo Vestita a Grottaglie.

Solo nel 2017, 2020 e nel 2022 questa mostra per diversi motivi non si è potuta realizzare.

Una nona edizione molto attesa, in una nuova location e dopo un anno di pausa, che ha attirato l’attenzione di numerosi artisti che hanno voluto proporre per questo evento il meglio della loro produzione artistica.

La mostra sarà visitabile dal pubblico fino all’11 giugno 2023, tutti i giorni dalle ore 17:30 alle 19:30.

In questa mostra saranno esposte le opere di 31 artisti provenienti da tutta l’Italia e dall’estero: Maria Giuseppina Maddaluno (mini-personale con 6 opere), Marcello La Neve, Giuseppe La Sorsa, Diego Martino, Luca S., Adriana Galasso (poetessa), Rita Azzurra Daloia, Sery Mastropietro, Emanuela Speranza, Rebus Junior, Tina Bernardone, Maria Teresa Stasi, Luigi Messina, Franco Corvo, Giuseppa Maria Gallo, Lucia Alegiani, Rossella Passarelli, Giuseppe Labate, Vincenzo Rossi, Antonello Vozza (poeta), Angelo Monte, Roberto Pino, Francesca Guetta, Lucia La Sorsa, Klaus, Franco Martino, Vincenzo Massimillo, Veronika Karta, Myriam Zoe, Arturo Presta.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo di 48 pagine che raccoglie tutte le opere degli artisti selezionati per questo evento e quattro poesie.