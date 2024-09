Torna la Pigiama Run a Taranto. Corri o cammina con noi per i bambini malati di tumore. Ti aspettiamo il 20 settembre alle ore 18.30 in Piazza Carmine (Piazza Giovanni XXIII), nel centro di Taranto.

Pigiama Run: Perchè in Pigiama

Il 20 settembre indossa il tuo pigiama e corri o cammina con noi per i bambini malati di tumore. Lilt Taranto devolverà il ricavato dell’iniziativa al reparto di oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” della città.

QUANDO, DOVE E QUANTI KM

L’appuntamento è il 20 settembre presso Piazza Carmine (Piazza Giovanni XXIII) nel borgo di Taranto. L’evento comincerà alle ore 19.00: ti consigliamo di arrivare un po’ prima, dalle ore 18.30. Seguici per conoscere i dettagli dell’evento!

COSA RICEVERAI

Per tutti gli iscritti in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi dei nostri sponsor. Fino ad esaurimento!

La Pigiama Run è la storica corsa e camminata non competitiva di LILT, che si tiene nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon ovvero ai tumori pediatrici. Il 20 settembre corri o cammina con noi in pigiama: ISCRIVITI SUBITO!