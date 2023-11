PassiDiVini è finalmente realtà,grazie all’idea progettuale della Pro Loco Fragagnano,

Pro Loco Marciana e Pro loco Manduria, con il finanziamento della Regione Puglia, attraverso l’Avviso alle Pro Loco e gode del patrocinio del Comune di Fragagnano, Manduria e di S.Marzano di S.Giuseppe.

La prima tappa si terrà Sabato 11 Novembre, a Fragagnano, dove l’evento è organizzato dalla Pro Loco di Fragagnano, in collaborazione con FunKit, associazione costituita da giovani fragagnanesi.

Nello scenario del settecentesco Palazzo Marchesale (e non solo…), un ricco programma

attende chi ha voglia di vivere un’esperienza sensoriale unica che celebra la passione per il vino e l’amore per il territorio.

Il programma prevede l’inaugurazione dell’evento a cura dei Tamburini del Barone di Freganius,alle ore 18.00; è prevista un’esperienza sensoriale con sommelier AIS PUGLIA, c/o l’ Info – point G.A.L.Terre del primitivo (prenotazioni al numero 347 4775105);

alle ore 19.30, lab “analcolico” di scrittura creativa per bambini, da 6 a 12 anni, a cura della dott.ssa Anna Zingarello Pasanisi, c/o la Biblioteca N.D.Elena Dell’Antoglietta.

La sala convegni del Palazzo Marchesale sarà interessata da un’esposizione di arte enoica, curata dalla prof.ssa Anna Rosaria Piccione; dal giovane fragagnanese Francesco Pentassuglia; dall’artista tarantina Rosa Cacace, in arte RosaKa e si terrà

un’originale performance della pittrice Carmelinda Petraroli.

Presenti alcune cantine del territorio: Giustini, Masseria Cicella, De Quarto, Cantolio, Vinerie Andrisano e Campi Deantera.

Alle 21 è previsto, in piazza Regina Elena, il concerto di Salvatore Galeanda trio / Ashèblasta /live set Trevize. Ci sarà un’area riservata alla gastronomia e alle birre artigianali. Partner dell’evento, Salento delle Murge, una rete di imprese che si occupa di promuovere percorsi eno-gastronomici sul territorio.

Passi di-vini è un evento ideato per tutte le età e che, tra le sue finalità, si pone anche quella della valorizzazione dei talenti locali e della volontà di ragionare in un’ottica di “fare rete“ tra associazioni.