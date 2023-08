Torna la 57esima Edizione della “Sagra del Vino” di Carosino; si svolgerà dal 24 al 27 agosto. Particolarmente ricco il programma di appuntamenti.

Eventi culturali, convegni tematici, spettacoli teatrali, musica live nei vicoli del centro storico, percorsi enogastronomici, concerti: sono solo alcune delle iniziative che a partire da giovedì 24 agosto animeranno la “Sagra del Vino”, il tradizionale appuntamento che, giunto alla sua 57esima Edizione, ogni anno si svolge a Carosino, meta imperdibile nel pieno del periodo estivo per turisti e visitatori.

Il Programma della Sagra del Vino di Carosino

Giovedì 24/2023

4.30 | Riempimento della Fontana Monumentale

a cura della Cantina Giai vini

P.zza V.Emanuele III

5:30 | Concerto all’Alba

Quartetto d’archi “Solisti lucani”

Colazione di Comunità

P.zza Enrico Berlinguer

18:30 | Enoturismo al Femminile: valori, esperienze e nuova economia del vino

Convegno a cura del Comune di Carosino

Castello D’Ayala Valva – PT Sala del Gusto

Modera: Rosalba De Giorgi – Giornalista

Saluti istituzionali:

Onofrio Di Cillo – Sindaco del Comune di Carosino

Davide Roselli – Consigliere delegato all’ agricoltura spettacolo, eventi turismo

Gianfranco Lopane – Assessore al Turismo della Regione Puglia

Relatori:

Renata Garofano – Delegata Ass. Naz. Donne del Vino delegazione Puglia

Le attività di promozione della Cultura del Vino

Presentazione progetto “Wine Women Tour”

Anna Gennari – Vice delegata Ass. Naz. Donne del Vino delegazione Puglia e Wine Hospitality Manager

Esperienza al femminile di accoglienza enoturistica in cantina

Angelo Radica – Presidente Nazionale Città del Vino

Beatrice Brizi – Direttore Confagricoltura Puglia

Dott. Ciro Maranò – Direttore del GAL Magna Grecia

19:00 | Apertura stand di degustazione

P.zza V. Emanuele III, via Cavour, via Dante, Corso Umberto

20:45 | Accensione della Fontana Monumentale Apertura della 57^ S agra del Vino

Presentazione Qr Code di informazione turistica

P.zza V. Emanuele III

21:00 | Inaugurazione Mostra dei Vini

“Viaggio di…vino tra scritti Manzoniani”

Omaggio ad Alessandro Manzoni nel 150° della sua morte

Castello D’Ayala Valva – 1P Sala Albertini

21:00 | Apertura percorso del gusto

Chef VS Massaie – Show Cooking

e Wine Experience dell’Accademia della Pausa

a cura di Up to the Jefu

Corte del Castello D’Ayala Valva

22:00 | Ciccio Riccio

Summer Tour 2023

P.zza V. Emanuele III

Venerdì 25/2023

17:00 | PigiAMO l’uva

Gara di Pigiatura dell’uva tra i ragazzi dei rioni di Carosino

a cura di Confcommercio

“Una bussola per il futuro” Job Day nell’ambito del progetto Punti Cardinali

Parco Pubblico | Ingresso via Cavour

18:00 | Carosino Wine Experience

Degustazioni in cantina, vigneto e nei punti vendita

Tenute Salentine – 39391622853

Via A. de Gasperi

Tenute Tocci – 3296124315

Zona Ciose / Pozzo Buono

19:00 | Talk “Turismo e Vino” accoglienza

enogastronomica di qualità e identità del territorio

a cura di Confcommercio

“Una bussola per il futuro” Job Day nell’ambito del progetto Punti Cardinali

Interventi istituzionali:

Onofrio Di Cillo – Sindaco del Comune di Carosino

Donato Pentassuglia – Assessore alle Politiche Agroalimentari Regione Puglia

Giuseppe Spadafino – Presidente Sistema Impresa CAT Confcommercio Taranto

Mario Raffo -Presidente Federazione Moda Italia Taranto

Relatori:

Antonella Millarte – Giornalista esperta in Food & Wine e capo ufficio stampa Pugliapromozione

Il vino come traino del turismo enogastronomico pugliese

Domenico Stanzione – Delegato Associazione Italiana Sommelier Taranto

La professione del sommelier tra qualità e racconto

Simona Giorgi – Esperta in marketing e comunicazione

Promuovere il territorio tra best practices e nuove prospettive

Tullio Mancino – Direttore Confcommercio Taranto

Nuove professioni per l’accoglienza enoturistica

Domenico Rogoli – Segretario generale Fondazione Dieta Mediterranea

Tutela della salute sostenibilità e identità territoriale

Il ruolo chiave della dieta mediterranea

Parco Pubblico | Anfiteatro Aquilone | Ingresso via Cavour

19:00 | Apertura stand di degustazione

P.zza V. Emanuele III, via Cavour, via Dante, Corso Umberto

20:00 | Apertura percorso del gusto

Chef VS Massaie – Show Cooking e Wine Experience dell’Accademia della

Pausa a cura di Up to the Jefu

Corte del Castello D’Ayala Valva

20:30 | Racconti in bottiglia

Spettacolo teatrale del progetto

“Una Bussola per il futuro”

a cura di Confcommercio

Job Day nell’ambito del progetto Punti Cardinali

Parco Pubblico | Anfiteatro Aquilone | Ingresso via Cavour

20:30 | Musica live tra le vie del centro storico

Via Cavour, via Dante, Corso Umberto

22:00 | PALASPORT in concerto

Tribute Band dei Pooh

P.zza Vittorio Emanuele III

Sabato 26/2023

18:30 | Carosino Wine Experience

Degustazioni in cantina, vigneto e nei punti vendita

Giai Vini – 3278283478

Via C.so Umberto

Oreste Tombolini – 3486019139

Zona Ciose / Pozzo Buono

Tenute Salentine – 39391622853

Via A. de Gasperi

18:30 | Animazione per bambini

a cura dell’APS Animazione Giulia&Lucia

Parco Pubblico | Ingresso via Cavour

19:00 | Apertura stand di degustazione

P.zza V. Emanuele III, via Cavour, via Dante, Corso Umberto

20:00 | Apertura percorso del gusto

Chef VS Massaie – Show Cooking e Wine Experience

dell’Accademia della Pausa a cura di Up to the Jefu

Corte del Castello D’Ayala Valva

20:30 | Musica live tra le vie del centro storico

Via Cavour, Via Dante, Corso Umberto

22:00 | OHM PINK FLOYD in concerto

Tribute Band dei Pink Floyd

P.zza Vittorio Emanuele

Domenica 27/2023

5:30 | L’alba dei briganti

Spettacolo teatrale all’alba a cura di CarusTeatro

Colazione di comunità

P.zza Vittorio Emanuele III e Corte del Castello D’Ayala Valva

18:30 | Carosino Wine Experience

Degustazioni in cantina, vigneto e nei punti vendita

Oreste Tombolini – 3486019139

Zona Ciose / Pozzo Buono

Tenute Salentine – 39391622853

Via A. de Gasperi

18:30 | Il Vino del Particolare

“incontro tematico con agricoltori e vitivinicoltori locali e concorso

con degustazione alla cieca di vini locali.

Saluti istituzionali:

Onofrio Di Cillo – Sindaco del Comune di Carosino

Modera:

Davide Roselli – Consigliere del Comune di Carosino con delega

all’Agricoltura

Faciliteranno l’incontro:

Tommaso Pinto – Enologo Cantine Terre Carische

Antonio Orlando – Sommelier

Domenico Annicchiarico – Agronomo

Concorso “Il Vino del Particolare” tra i viticoltori di Carosino

con degustazione alla cieca.

Riconoscimento e premiazione del miglior vino della tradizione della 57^ ed. della Sagra del Vino

A seguire degustazione dei vini locali e gastronomia tipica

Corte del Castello D’Ayala Valva

19:00 | Apertura stand di degustazione

P.zza V. Emanuele III, via Cavour, via Dante, Corso Umberto

22:00 | SUD SOUND SYSTEM

& BAG A RIDDIM BAND in concerto

P.zza Vittorio Emanuele III