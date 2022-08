“Laterza Buskers Night”, La notte degli artisti di strada alla sua seconda edizione, ospita la Compagnia Pachamama, Banda Risciò, Mone Mone e Selfie Mirror. Un altro appuntamento a Laterza all’insegna del divertimento, a cura del Distretto Urbano del Commercio con il patrocinio del Comune di Laterza, è previsto per il 26 Agosto.

Gli spettacoli partiranno alle 21.30; i laboratori inizieranno alle 19.00 e andranno avanti fino alle 20.30 e daranno la possibilità ai bambini di cimentarsi in arti circensi sotto la guida di artisti ed in particolare potranno essere per un giorno giocolieri, imparare evoluzioni di parkour o danza aerea.

Gli artisti di strada: Pachamama

Compagnia che ha al suo interno artisti dalle differenti peculiarità: acrobati, musicisti, trampolieri, poeti, cantastorie, attori, e grazie ai quali metterà in piedi spettacoli itineranti ( con Bandarisciò, bolle di sapone, fuoco, parkour e giocoleria) e spettacoli stabili (danza aerea, bolle di sapone, fuoco, parkour e giocoleria). Il pomeriggio saranno disponibili laboratori: parkour, giocoleria, acrobatica aerea con l’utilizzo di attrezzatura varia.

Bandarisciò

Il gruppo interpreta, a bordo di un risciò, brani musicali di culture varie a partire da quella balcanica. Uno spettacolo musicale non fisso ma itinerante che si muoverà nelle zone più centrali della città.

SIMONE TUOSTO Mone-monè

Istruttore di circo formatosi alla scuola di circo TENROCK performance, conta molteplici presenze tra i più affermati festival nazionali ed internazionali. Il suo spettacolo è pensato per andare incontro a gusti diversi e ad un pubblico fatto di spettatori di diverse età.

Senza dubbio divertente sarà anche la partecipazione dei fotografi di Magic Selfie Mirror che daranno la possibilità di fare selfie con uno specchio e travestimenti lasciando una foto ricordo a tutti coloro che parteciperanno alla Notte degli artisti di strada di Laterza.

Quella del 26 agosto è la seconda iniziativa organizzata dal Duc di Laterza per l’estate 2022, dopo quella tenuta lunedì 22 agosto con l’artista Santino Cardamone ed il trio VillaperBene Comedy Show, e prima di quella prevista per lunedì 29 con il Festival “Swing In Laterza”.

L’accesso all’evento è libero.