Giovedì 29 luglio, alle ore 19 alla parrocchia Corpus Domini di Taranto, in viale della Repubblica al quartiere Paolo VI (ingresso gratuito), P.I.P.P.U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo presenta “All’inCirco Varietà” di e con Domenico Lannutti e Gaby Corbo, per il cartellone “in Cortile: il teatro di strada” realizzato dal Crest con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

In versione completa e da palco, replica venerdì 30 luglio, alle ore 21 alla parrocchia Regina Pacis di Lama (biglietto 3 euro), per il cartellone “in Cortile: il teatro ragazzi” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Taranto, in collaborazione con il Crest. Prenotazione obbligatoria al numero 366.3473430 (anche whatsapp) in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì: ore 10-18.30).

Lo spettacolo “All’inCirco Varietà”

“All’inCirco Varietà” è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Il duo italo-argentino Lannutti & Corbo dà vita ad un varietà surreal-popolare gremito di personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari. Godibile dai 0 ai 100 anni, uno spettacolo che fa ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore.

Compagnia Lannutti & Corbo

Nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco: l’italiano Domenico Lannutti e l’argentina Gaby Corbo, entrambi artisticamente attivi dal 1995. Lannutti è attore, comico, mago, drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico, mentre Corbo è attrice, acrobata, clown e insegnante di circo teatro.

La loro poetica insieme alla loro tecnica ha creato uno stile unico nel panorama artistico nazionale con centinaia di repliche all’attivo ogni anno e un unico grande obiettivo: combinare le arti per produrre meraviglia a 360 gradi.

Nel 2012 costituiscono la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo per organizzare corsi e seminari di circo teatro e teatro comico e, non di meno, per promuovere i lavori della Compagnia. Oltre che individualmente con i propri lavori teatrali, Lannutti e Corbo girano insieme l’Italia e l’Europa con “All’inCirco Varietà”, Zirk Comedy” e “Il Mago della Maiella e il giullare Bo”, spettacoli che fondono comicità, musica e magia bizzarra.