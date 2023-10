È stato definito il fitto programma degli eventi che si terranno durante tutta la serata di sabato 28 ottobre, per la prima edizione della “Notte bianca dello sport”.

L’iniziativa, realizzata dall’amministrazione Melucci in collaborazione con Coni, “Sport e Salute”, gli enti di promozione allo sport, le federazioni, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, oltre che con le associazioni di categoria, metterà insieme le esperienze di chi pratica e promuove lo sport con quelle di chi cura la promozione del territorio e del tessuto economico locale.

Notte bianca dello Sport a Taranto, dove

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una serie di eventi che si concentreranno nelle aree del centro cittadino, in particolare lungo una porzione di via Anfiteatro, in piazza Della Vittoria, piazza Giovanni XXIII e piazza Immacolata, oltre che nei loro dintorni, in alcuni tratti di via D’Aquino e via Di Palma.

Notte bianca dello Sport a Taranto, la parata e la manifestazione

L’avvio delle attività sarà preceduto da una parata che coinvolgerà tutti gli atleti impegnati e che prenderà avvio alle 17:30 da piazza Garibaldi, per poi toccare tutte le aree coinvolte dalla manifestazione. Alla testa del corteo ci saranno i campioni del paratriathlon che domenica 29 ottobre, all’interno della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare, gareggeranno per la tappa italiana della World Triathlon Para Cup, un altro evento internazionale che ha richiamato a Taranto numerosi atleti.

«Siamo pronti per questo meraviglioso weekend sportivo – ha dichiarato l’assessore allo Sport Gianni Azzaro – e siamo contenti di aver costruito una manifestazione corale, che tiene insieme tante realtà e tante energie. Siamo felici anche per la disponibilità degli atleti impegnati nella coppa del mondo di paratriathlon: non hanno esitato un attimo a voler essere parte di questa iniziativa, nonostante la gara impegnativa che li aspetterà il giorno dopo. Grazie a loro e grazie a tutte le persone che stanno rendendo possibile questo evento».