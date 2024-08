A Francavilla Fontana La notte Bianca dei Bambini. Sabato 3 agosto ritorna una serata dedicata all’allegria e intrattenimento per i più piccoli a chiusura delle attività dei centri estivi comunali, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Piazza Umberto e Via Roma.

A rendere entusiasmante la serata saranno:

🔹️ le simpaticissime Mascotte

🔸️ il meraviglioso mondo delle Bolle Giganti

🔹️ il suggestivo spettacolo di Magia

🔸️ ️il super divertentissimo Clown

🔹️ Super Mario Bros

🔸️ l’esilarante Trampoliera Cantastorie

🔹 ️️l’entusiasmante Balloon Man

🔸 ️il Robot Led