L’Orchestra della Puglia è la nuova realtà artistica che si fa avanti nel panorama delle attività musicali pugliesi e non solo, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza per il grande repertorio sinfonico e lirico, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Si tratta di un progetto promosso dall’Associazione Musicale “Arturo Toscanini”, che nasce dalla volontà dei suoi fondatori di offrire ai giovani talenti dai 18 ai 35 anni, nuove occasioni di crescita musicale dove poter approfondire le proprie competenze in un contesto giovane, dinamico e altamente professionale. A tal scopo verranno realizzate attività concertistiche, spettacoli d’opera lirica, masterclass e laboratori con la collaborazione di importanti artisti nell’ambito musicale. Inoltre, all’interno di tali attività è previsto il coinvolgimento e la collaborazione con il Coro Polifonico Arturo Toscanini.

Per questa ragione è stata indetta una selezione pubblica mediante audizione, volta alla formazione di apposite graduatorie di merito da cui attingere per la formazione dell’organico dell’Orchestra della Puglia. Le audizioni sono rivolte agli archi, legni e ottoni, e si svolgeranno in due fasi: quella eliminatoria in video che prevede l’invio di registrazioni audio-video, superata la quale si accede alla fase finale in presenza a Taranto.

Il sodalizio nasce dall’idea del Soprano Lorena Zaccaria e del M° Mariano Panico, in un momento particolare della vita di tutti noi. “L’obiettivo – spiega il Soprano Lorena Zaccaria, Presidente e Direttore Artistico – è quello di ritornare a fare musica insieme, ripartendo dalla cultura e abbracciando tutte le fasce d’età. Proprio per questo aspetto, l’Associazione fonde due progetti ambiziosi e importanti come il Coro e l’Orchestra”.

Il M° Mariano Panico, Direttore Musicale e giovane Direttore d’orchestra, aggiunge: “Stiamo cercando di realizzare una serie di iniziative musicali sia all’interno della nostra Regione che sul territorio nazionale, stringendo rapporti con personalità importanti del mondo della musica. Nel frattempo, vi invitiamo a prendere visione del Bando di audizione della nostra Orchestra.”

Per la presentazione della domanda di ammissione è fissata la scadenza al 5 ottobre 2021.

Per informazioni scrivere a orchestradellapuglia@gmail.com.