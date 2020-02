Lunedì 17 febbraio, teatro “Monticello” di Grottaglie, “My Fair Lady – Musical in concerto”, nuovo appuntamento all’interno della rassegna “Musica tra le ceramiche” a cura dell’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del maestro Piero Romano, realizzata in collaborazione con Comune di Grottaglie, Regione Puglia, Teatro Pubblico pugliese e MiBAC.

“My Fair Lady – Musical in concerto” è una produzione realizzata dall’ICO Magna Grecia di Taranto in collaborazione con la “Bernstein School of Musical Theatre di Bologna” diretta da Shawna Farrell. Protagonisti dello spettacolo: Antonella Rondinone (Eliza Doolittle), Claudio D’Angelo (Henry Higgins), Filippo Musenga (Alfred P. Doolittle) e Pierluigi Cocciolito (Freddy Eynsford-Hill). Coristi: Luca Benini, Giulia Bernardi, Rocco Ottavio Cannizzaro, Irene Frascione, Francesco Fusai, Giulia Eleonora Musso, Marta Pillastrini e Rachele Renda. Coordinamento artistico a cura di Antonella Rondinone, direttore del coro Filippo Musenga. Dirige il maestro Piero Romano.

I protagonisti

Antonella Rondinone, soprano, protagonista in decine di ruoli operistici. Fra questi: “La Boheme” di Puccini, “Carmen” di Bizet, “Tosca” di Puccini, “Don Giovanni” di Mozart, “Pagliacci” di Leoncavallo. Claudio D’Angelo è stato protagonista, fra gli altri, di “Tip tap Show” e “L’Amore è..”, Charlie Brown in “Snoopy The musical”, Carl Magnus in “A little night music”. Filippo Musenga, studia al conservatorio, suona chitarra, batteria, sassofono e pianoforte. Fra i musical, “La famiglia Addams”, “Spamalot”, con Elio, Geppi Cucciari e Gabriele Cirilli, “Jesus Christ Superstar” con Ted Neeley. Pierluigi Cocciolito è stato, invece, fra i protagonisti dei musical “Chicago”, “Big Fish”, “Into the woods”, “Il Lato nascosto”. Fra le sue esperienze, il doppiaggio cinematografico.

Lo spettacolo

Quando si dice “My Fair Lady”, il pensiero va dritto al film diretto nel 1964 da George Cukor con Audrey Hepburn e Rex Harrison, e tratto dall’omonimo musical di Alan Jay Lerner e Frederic Loewe. Al centro della storia, una scommessa, quella del professor Higgins, glottologo britannico di fama internazionale, con l’amico Pickering: riuscire a trasformare Eliza, una povera fioraia, in una dama di alta classe entro sei mesi.

La rassegna

Dopo il debutto con Danton Whitley & Mosaic Sound e “Kubrick Playlist”, tocca dunque a “My Fair Lady – Musical in concerto”. Ultimo appuntamento con “Musica tra le ceramiche” lunedì 2 marzo con “Vient’e’ terra”, protagonista Enzo Gragnaniello e l’Orchestra diretta dal maestro Valter Sivilotti (30euro, 25euro).

Informazioni e biglietti

“Musica tra le ceramiche”, Info e biglietti (20euro, 15euro ridotto): Ufficio della Cultura, Grottaglie via Martiri d’Ungheria 099.5620251/099.5620236, da lunedì a venerdì 8.30/12.30 (martedì e giovedì anche 15.30/17.30). Teatro Monticello, viale Carlo Marx 1 (099/5629251).