Venerdì 29 settembre alle 21.00 nella Sala consiliare del Comune di Faggiano, in programma “Wonderful soundtracks – Il grande cinema in concerto” (ingresso libero). Protagonista di un tributo riservato a grandi compositori del grande schermo, come Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe Salatino.

Fra gli altri appuntamenti presentati dall’Orchestra della Magna Grecia all’interno della Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2023, i concerti nella Chiesa Beata vergine di Montegiordano (Cosenza), sabato 30 settembre alle 19.00, e nell’Auditorium della Parrocchia SS. Salvatore all’Immacolata ad Irsina (Matera), domenica 1 ottobre alle 19.30.

L’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Giuseppe Salatino eseguirà, in particolare, alcune delle più belle colonne sonore candidate e premiate dall’Academy Award che assegna gli Oscar, il premio cinematografico più prestigioso. Omaggi musicali per Morricone, Zimmer e Williams, con le loro musiche più note per evocare immagini e sequenze rese immortali.

“Wonderful soundtracks – Il grande cinema in concerto”, si diceva, è un evento a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Tour 2023, dunque promosso dalla stessa Puglia Sounds, Unione Europea, Repubblica italiana, Regione Puglia – Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio, PO FESR-SFE Puglia 2014/2020 Asse IV Azione 6.8, Puglia Promozione, Custodiamo la Cultura in Puglia.

Fra le musiche più celebri di Ennio Morricone, quelle scritte e dirette per gli sceneggiati televisivi “Marco Polo” e “I promessi sposi”, per i film “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Nuovo Cinema paradiso” e “Mission”, solo per fare alcuni titoli; Hans Zimmer, negli anni ha firmato brani diventati pietre miliari della cinematografia mondiale: “Il Gladiatore”, “Pirati dei Caraibi”, “Sherlock Holmes”, “Batman”, “Dunkirk” e “Dune”; infine, John Williams, anche queste, musiche da storia del cinema: “Star Wars”, “Schindler’s List”, “Indiana Jones”, “E.T.”, “Lo squalo”, “Jurassic Park”, “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo” e tanto altro ancora.

Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it