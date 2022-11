Domenica 13 novembre alle 9.30 ai Giardini Virgilio di Taranto, secondo appuntamento con i “Concerti a colazione”. Dopo il brillante avvio di domenica scorsa in piazza Carmine, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe Salatino eseguirà il programma “Il grande cinema in concerto”, con musiche di Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams.

L’iniziativa intende far riscoprire la vita di quartiere, il senso di comunità, la socialità tra vicini di casa, perché “globali” e non più “locali”. “Il grande cinema in concerto” è un appassionante percorso musicale tra i temi che hanno reso celebri compositori come Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams in un concerto diretto dal Maestro Giuseppe Salatino che vedrà protagonisti i solisti dell’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Valore aggiunto dei “Concerti a colazione”, si diceva, è l’occasione di inclusione sociale. I quartieri esistenti quasi come fatto naturale, composto da chi ci è nato o di chi ha scelto di starci, dunque i suoi abitanti, gruppo comunque eterogeneo, differenziato solo per età, capitale culturale, economico e sociale.

“Concerti a colazione”, ingresso libero. Info: Orchestra Magna Grecia, via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia 4 (099.7305648) a Taranto. Sito: orchestramagnagrecia.it