Scopri il Fascino dell’Antico al nostro Mercatino dell’Antiquariato! Ti aspettiamo ogni quarta domenica del mese a Ceglie Messapica in Piazza S. Antonio – Via San Rocco dalle ore 8.00 alle ore 21.00!

Cosa troverai da noi:

• Tesori d’epoca: Da mobili antichi a oggetti curiosi, lasciati incantare dalla bellezza del passato.

• Arte e Cultura: Opere d’arte uniche, quadri, sculture e tanto altro per gli amanti della storia e della creatività.

• Vintage e Retro: Scopri l’originalità e lo stile dei decenni passati con la nostra selezione di pezzi vintage e retro.

• Atmosfera Unica: Immergiti in un’atmosfera suggestiva e lasciati trasportare indietro nel tempo tra oggetti che raccontano storie.

Non perdere l’opportunità di fare un viaggio nel tempo e trovare tesori unici al nostro Mercatino dell’Antiquariato! Ti aspettiamo! 🌟

Comune Di Ceglie Messapica

Arca Antica associazione culturale

Arca Promoter