Come ogni ultima domenica del mese, torna a Ceglie Messapica il mercatino dell’Antiquariato, Artigianato e Vintage.

Domenica 29 gennaio vi aspettano tantissimi oggetti Vintage, tanto Artigianato, articoli per Collezionisti e attrezzi provenienti dalla cultura del mondo contadino e della quotidianità del passato.

Un vero tuffo nel passato per tutti gli amanti del genere. Non mancate!!! Ceglie Messapica (Brindisi), Piazza Sant’Antonio – via San Rocco dalle 8:00 a tramonto, ingresso libero. Info. 3889332676