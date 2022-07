Medimex torna a Bari con il concerto dei The Chemical Brothers, gli showcase dei talenti pugliesi, la mostra Denis O’Regan with QUEEN, incontri con Giovanni Truppi, Denis O’Regan, Venerus, Rancore, Shablo, Diodato, un fitto segmento di attività professionali e scuole di musica.

Dopo la prima tappa a Taranto che ha registrato un grande successo e si è conclusa con l’indimenticabile concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, Medimex 2022, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, dal 13 al 15 luglio arriva a Bari con un fitto programma che prevede concerti, incontri, showcase, mostre, attività professionali e scuole di musica.

Ricco il programma di concerti che oltre all’atteso live dei The Chemical Brothers, aperto dal dj set di James Holroyd, in programma giovedì 14 luglio alle ore 21.30 rotonda via Paolo Pinto (nei pressi dell’ingresso monumentale Fiera del Levante biglietti disponibili nel circuito Vivaticket – accesso pubblico Via Umberto Giordano) prevede gli showcase dei talenti musicali pugliesi – selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2022 – ai quali Medimex dedica una vetrina a Torre Quetta con una programmazione serale dalle 21 a mezzanotte.

Mercoledì 13 luglio sul palco alle ore 21.30 i Radicanto, che presentano Alle radici del canto, nuovo cd che celebra i 26 anni di attività della band; ore 22.00 Nidi D’Arac, che presentano Nanti li 90’s, nuovo disco live unplugged che celebra i 25 anni di musica del gruppo, le origini, la sperimentazione, quel modo unico di far incontrare dialetto, melodie della tradizione e sound metropolitano che ha scritto la storia della band, tra le pioniere della world music italiana; ore 22.30 Folkatomic, che presentano il nuovo disco Polaris, un viaggio tra ritmi e dialetti in cui la musica da ballo del Sud riacquista la sua antica funzione

ludica e aggregante; ore 23.00 Après la Classe, con il nuovo Un altro mondo, concept folk-reggae-pop contro il sopruso dell’essere umano nei confronti della natura che lo circonda.

Giovedì 14 luglio ore 21.00 in scena Sarita, un concerto che nasce dall’incontro tra la musica d’autore e popolare dei “sud del mondo”, gli stilemi pugliesi e gli afflati latino-americani; ore 21.30 Rachele Andrioli, che presenta Leuca, primo lavoro discografico solista in cui l’artista volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dal suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca; ore 22.00 Giovanni Angelini, che presenta Freedom Rhythm, disco che racconta storie dal mondo in cui l’artista parla attraverso la musica dei suoi viaggi; ore 22.30 Fabio Accardi & FabCrew, per presentare il nuovo album Breathe, riflessione sull’importanza vitale del riprendere a respirare più lentamente e più profondamente per meglio sintonizzarsi con le il respiro della Natura.

Venerdì 15 luglio sul palco Puglia ore 21.30 in scena Sentinelle, gruppo salentino che durante la pandemia ha trovato nella maschera di un coniglio la propria poetica letteraria e fantastica; ore 22.00 Gaia Gentile, che presenta Tanto tutto passa, nuovo progetto discografico, un mix dalle sfaccettature Pop/Jazz che continuano a raccontare di una personalità stravagante e gentile ma non troppo; ore 22.30 Red Room, che presentano Teens never tell the truth, un racconto personale, espressione della loro vita, delle loro esperienze, delle loro ambizioni, delle loro insicurezze e della loro crescita, nel bene e nel male;ore 23.00 Mr. Bricks, nome d’arte del cantautore pugliese Dario Mattoni, che presenta il nuovo disco Learning how to play, dieci pezzi immediati registrati live in studio, gran parte in analogico, con la produzione artistica dell’eclettico Andrea Pettinelli; ore 23.30 Marco Cassanelli and Deckard, che presentano SPLITTED, risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, caratteristiche proprie del suono del duo. Inoltre sono in programma le esibizioni il 14 luglio di Federico Buccini & Jemma Lab (vincitori nella categoria Jazzology e vincitori assoluti di LazioSound Scounting 2022) e dei Momentary Lapse of Happiness (LazioSound Scouting 2022) vincitori di Lazio Sound Scouting 2022, avviso pubblico formazione Sound of Garage, band formata da medici pugliesi.

A Bari il Medimex celebra i Queen con la mostra in anteprima nazionale a cura di Ono Arte Contemporanea Denis O’Regan with QUEEN in programma dal 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat. La mostra, che include opere presentate in anteprima nazionale, comprende 60 fotografie esposte all’interno di un allestimento immersivo.

Ricco il programma di incontri che parte mercoledì 13 luglio alle ore 19.00 al Teatro Kursaal Santalucia con Giovanni Truppi, modera Gino Castaldo, incontro con Denis O’Regan, modera Ernesto Assante, tra i Denis O’Regan with QUEEN allestita allo Spazio Murat di Bari e I miei giorni con Ziggy, con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Woody Woodmansey,

Giovedì 14 luglio ore 21:00 Teatro Kursaal Santa Lucia Proiezione del documentario Frank Zappa di Alex Winter (2020), introducono Ernesto Assante e Gino Castaldo, il primo vero grande documento sulla vita, l’arte, la storia di Francis Vincent Zappa, realizzato potendo accedere ad una grande quantità di materiali registrati e filmati messi a disposizione dalla famiglia Zappa. Infine venerdì 15 luglio alle ore 21.00 Teatro Kursaal Santalucia incontro, moderato da Ernesto Assante e Gino Castaldo, con Venerus, cantautore, polistrumentista e produttore nuovo interprete della scena urban italiana, Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, icona della scena rap romana, Shablo, produttore e beatmaker italo argentino e Diodato, protagonista assoluto della canzone d’autore italiana.