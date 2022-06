Dal 10 al 17 luglio 2022 torna ufficialmente Porto Rubino 2022, festival nato da un’idea di Renzo Rubino.

Tre strepitose tappe ci aspettano: Tricase Porto (LE), Monopoli (BA) e Campomarino di Maruggio (TA). Con un cast d’eccezione e super ospiti a sorpresa per ciascuna tappa, scopri gli artisti annunciati per questa quarta edizione di Porto Rubino.

A Campomarino siamo prontissimi a far rumore. Diodato sarà con noi per l’ultima sera del festival, il 17 luglio, a farci emozionare con alcune delle sue canzoni. Tutto pronto per cantare insieme!

Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket Italia.