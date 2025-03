Giunge alla sua II edizione il “Maximum Burlesque Festival”, la prima e unica biennale di Burlesque in Italia: 29 performers provenienti da tutto il mondo, in una cornice unica tra le cui mura vive la Storia.

Il 22 e 23 marzo il Teatro Ivelise diventa palcoscenico di spettacoli unici e originali. Con il connubio tra il Teatro Ivelise e la Celeste De Moriae Productions si apre una nuova era per il festival. La manifestazione internazionale diventa itinerante: partendo, infatti, dallo storico teatro romano, a due passi dal Colosseo, si estende nell’area circostante, la più antica della capitale.

Ad accogliere il pubblico e le performers in gara quattro burlesquer d’eccezione: madrina del Maximum Burlesque Festival Giulia Di Quilio (Vesper Julie), headliner Lady Dada, Featured Bunny D’Vine e Miss Strawberry Moon. Il programma, ricco di attività artistiche e spettacoli, sarà un viaggio nella mitologia romana che lascerà la scia di glitter dall’Arco di Costantino, intorno al Colosseo, lungo i prati del Colle Oppio fino ai viali dei Fori Romani. Dalle fondazioni del Colosseo si risveglieranno Miti e Divinità, per accogliere con lo stesso ardore del fuoco, l’evento dalle mille storie del Burlesque!

In un patto di “sorellanza”, si unisce alla direttrice teatrale Brenda Monticone Martini la produttrice Celeste de Moriae come co-produttrice. Se un tempo era il Mediterraneo che univa le Forze (nazioni e città) ora è il burlesque. Il Maximum Burlesque Festival vuole sottolineare l’importanza dell’inclusione, della diversità, del rispetto e della pace.

Il programma propone due giornate ricche ed intense di appuntamenti, alcuni esclusivi per le performers del festival, altri per tutti gli appassionati: workshop e laboratori artistici, esposizioni, salotti, tavole rotonde, shooting fotografici, iniziative culturali che coinvolgono l’area di interesse storico della capitale, e sorprese che caratterizzano ogni edizione.

Sabato 22 marzo 2025

● Opening del Teatro Ivelise e del Salotto esterno e bar – ore 10

● Workshop – dalle ore 10 alle ore 15 presso il Teatro Ivelise

● Esposizione dei Partners artisti e creatori dei premi – dalle ore 15 alle ore 23 nel Salotto esterno

● Cerimonia di apertura “Parata delle Vestali” – dalle ore 19,130 alle 20,15 (via Capo d’Africa)

● Deities in Burlesque Show – dalle ore 20,30 alle 22,30 al Teatro Ivelise

Domenica 23 marzo 2025

● Opening del Teatro Ivelise e del Salotto esterno e bar – ore 10

● Workshop – dalle ore 10 alle ore 15

● Esposizione dei Partners artisti e creatori dei premi – dalle ore 11 alle ore 23

● Cerimonia di apertura “Parata delle Vestali” – dalle ore 19,130 alle 20,15 da Piazza del Colosseo al Teatro Ivelise

● The Colosseum of Stories Show – dalle ore 20,30 alle 22,00 al Teatro Ivelise

● Cerimonia di Premiazione in cui verranno proclamare le nuove Divinità del Burlesque – dalle ore 22,00 presso il Teatro Ivelise

• SHOOTING FOTOGRAFICO TARGATO DAVIDE TRUMINO esclusivo alle Performer – domenica 23 marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – lunedì 24 marzo dalle ore 10:00 alle ore 11:30

L’M.B.F. è prodotto dal Teatro Ivelise, rappresentato da Brenda Monticone Martini, e da Celeste De Moriea Productions, rappresentato da Celeste de Moriae, con il Patrocinio del Comune di Roma e dal Gay Center e dell’ACSI e la partnership di Loving Magia, EffPlume, Lighteye, Ocyclothes. I Partner dell’MBF, come da tradizione, sono artisti che collaborano alla realizzazione dei premi dei vincitori del festival e partecipano all’esposizione artistica con le loro creazioni.

Il Burlesque: Storia, Caratteristiche e Fascino di un’Arte Intramontabile

Il Burlesque è una forma di spettacolo teatrale che mescola sensualità, ironia e teatralità, dando vita a performance ricche di fascino e seduzione. Con un’estetica vintage e un forte richiamo agli anni d’oro del cabaret, il burlesque è molto più di uno spettacolo di spogliarello: è un’arte che celebra la femminilità e l’empowerment attraverso il gioco della seduzione e dell’ironia.

Le Origini del Burlesque: Dall’Inghilterra agli Stati Uniti

Il termine “burlesque” deriva dal latino burla, che significa scherzo o parodia. Nato nel Regno Unito nel XVIII secolo, il burlesque si sviluppò come una forma di teatro comico che prendeva in giro le opere classiche e la società dell’epoca. Questi spettacoli erano caratterizzati da costumi eccentrici, battute satiriche e performance esagerate.

Nel XIX secolo, il burlesque si diffuse negli Stati Uniti, dove assunse un carattere più sensuale e spettacolare. Nei primi anni del ‘900, divenne un’attrazione dei teatri di varietà e del vaudeville, con numeri di danza, canto e striptease raffinato. Negli anni ‘30 e ‘40, star come Gypsy Rose Lee rivoluzionarono il genere, trasformandolo in un’arte elegante e sofisticata.

Le Caratteristiche del Burlesque

Il burlesque moderno mantiene gli elementi originali di spettacolarità e seduzione, ma è anche una forma d’arte performativa che celebra il corpo e la libertà di espressione. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Striptease artistico : Il burlesque non è uno spogliarello volgare, ma una danza sensuale con un tocco di ironia. Le performer si spogliano lentamente, con movenze eleganti, lasciando sempre spazio all’immaginazione.

: Il burlesque non è uno spogliarello volgare, ma una danza sensuale con un tocco di ironia. Le performer si spogliano lentamente, con movenze eleganti, lasciando sempre spazio all’immaginazione. Costumi sfarzosi : I costumi sono fondamentali e spesso ispirati agli anni ‘20, ‘30 e ‘40. Corpetti, piume, guanti lunghi, reggicalze, perle e glitter sono elementi iconici.

: I costumi sono fondamentali e spesso ispirati agli anni ‘20, ‘30 e ‘40. Corpetti, piume, guanti lunghi, reggicalze, perle e glitter sono elementi iconici. Teatralità e umorismo : Le esibizioni spesso includono gag, espressioni esagerate e parodie per divertire il pubblico.

: Le esibizioni spesso includono gag, espressioni esagerate e parodie per divertire il pubblico. Empowerment femminile: Il burlesque è considerato un’arte che celebra la femminilità in tutte le sue forme, dando alle performer la libertà di esprimere la propria sensualità senza stereotipi.

Il Burlesque Oggi

Negli ultimi anni, il burlesque ha vissuto una rinascita grazie a performer come Dita Von Teese, che ha riportato in auge lo stile glamour e sofisticato degli anni ‘40 e ‘50. Questo revival ha dato vita a una scena internazionale ricca di festival, scuole di burlesque e spettacoli in tutto il mondo.

Oggi il burlesque non è più solo uno spettacolo di nicchia, ma un’arte che affascina sempre più persone, sia come pubblico che come performer. In molte città esistono corsi dedicati a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina, non solo per esibirsi, ma anche per acquisire fiducia in sé stessi e migliorare il proprio rapporto con il corpo.

Conclusione

Il burlesque è molto più di uno spettacolo di spogliarello: è un’arte che fonde ironia, sensualità e teatralità, regalando al pubblico un’esperienza affascinante e coinvolgente. Con le sue radici storiche e il suo spirito rivoluzionario, continua a incantare e a ispirare nuove generazioni, celebrando la bellezza e l’unicità di ogni corpo.

Se non hai mai assistito a uno spettacolo burlesque, potrebbe essere il momento perfetto per scoprire questo mondo fatto di luci, piume e seduzione!