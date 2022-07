Taranto Swing Festival 2022: tre giorni di festa, suoni e colori che appassionano ed emozionano il pubblico con concerti di musica Swing, RockandRoll, Rhythm&Blues, Rockabilly, con band e artisti d’eccezione provenienti da tutta Europa.

Due giorni di workshop con tanti insegnanti tra i più importanti del panorama swing nazionale ed internazionale, in una location mozzafiato, affacciati sulle acque cristalline del Mar Jonio.🏝️

E poi, aperitivi e beach party di giorno e di notte, mercatini vintage, trucco e acconciatura in stile per le donne, food and drink corner, eventi in città per mare e per terra.

Il programma del Taranto Swing Festival

welcome party

1 luglio h.18.30

Arrivo partecipanti, insegnanti e pubblico a Piazzale Demo- crate, registrazioni;

Flashmob di ballo swing, saluto amministrazione comunale, autorità intervenute e sponsor;

h.20.00

Imbarco pubblico e partenza sulla motonave Kyma Mobilità – Amat con concerto Swing a bordo ed esibizione ballerini;

h.22.00

Concerto della band pugliese Rekkiabilly presso Mon Reve Resort a seguire after party con Vintage Dj set.

Entrambi gli eventi sono con ingresso a pagamento, il concerto sulla motonave limitato

a 180 partecipanti oltre

insegnanti, musicisti

e ballerini.

2 luglio

MON REVE RESORT

WORKSHOP

h.09:00

Registrazioni partecipanti;

h.10:00

Inizio workshop didattici con gli insegnanti di Lindy Hop, Boogie Woogie, Balboa, Shag, Solo Jazz, Charleston e Burlesque;

h.13:00

Pausa Pranzo;

h. 15.00

Ripresa lezioni;

h.18:00

Fine lezioni;

h.18:00

Aperitivo zona lounge con dj set, a seguire cena libera;

h.21:00

Partenza degli artisti e dei ballerini residenti nella struttura Mon Reve con navette del TSF* dal piazzale antistante Mon Reve con arrivo a Piazza Castello e spostamento a piedi sino alla Rotonda Marinai d’Italia;

2 luglio

rotonda marinai d’italia

spettacoli

Lezione gratuita di ballo swing aperta a tutti sulla Rotonda Marinai d’Italia con gli insegnanti del TSF;

h.21:00

Concerto sulla Rotonda Marinai d’Italia, l’evento sarà gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza;

– Inizio show Dj set e inizio ballo

– Saluto autorità intervenute e presentazione Sponsor

– Gruppo musicale BILLY BROS. SWING ORCHESTRA (Pescara) 1 set

– Tributo a Norma Miller, conosciuta come “The Queen Of Swing”, prima ballerina del gruppo storico di danza swing “Whitey Lindy Hop”, residen- te in Italia a Pescara negli ultimi anni della sua vita e morta nel 2019 all’età di 99 anni, consegna premio al Main sponsor;

– Show degli insegnanti del Taranto Swing Festival;

– Gruppo musicale BILLY BROS. SWING ORCHESTRA (Pescara) 2 set

h.24:00 fine show

h.00:15

Partenza degli artisti e dei ballerini residenti nella struttura Mon Reve con navette del TSF* da Corso Vittorio

Emanuele (nei pressi della Rotonda del

Lungomare) con arrivo al Mon Reve Resort;

h.00:30

Inizio After Party con concerto Jumpin’Up (Palermo) a seguire Vintage Dj Set;

h.20:00

3 luglio

MON REVE RESORT

WORKSHOP

h.09:00

Registrazioni partecipanti;

h.10:00

Inizio workshop didattici con gli insegnanti di Lindy Hop, Boogie Woogie, Balboa, Shag, Solo Jazz, Charleston e Burlesque;

h.13:00

Pausa Pranzo;

h. 15.00

Ripresa lezioni;

h.18:00

Fine lezioni;

h.18:00

Aperitivo zona lounge con dj set, a seguire cena libera;

h.21:00

Partenza degli artisti e dei ballerini residenti nella struttura Mon Reve con navette del TSF* dal piazzale antistante Mon Reve con arrivo a Piazza Castello e spostamento a piedi sino alla Rotonda Marinai d’Italia;

3 luglio

rotonda marinai d’italia

spettacoli

Lezione gratuita di ballo swing aperta a tutti sulla Rotonda Marinai d’Italia con gli insegnanti del TSF;

h.21:00

Concerti sulla Rotonda Marinai d’Italia, l’evento sarà a pagamento ed i bi- glietti sono già in vendita online sulla piattaforma DICE.FM;

– Inizio show Dj set e inizio ballo

– Saluto autorità intervenute e presentazione Sponsor

– Gruppo musicale SI CRANSTOUN & THE GOODFELLAS (UK) 1 set – Show degli insegnanti del Taranto Swing Festival;

– Gruppo musicale JUMPIN’UP (Palermo) 2 set

h.24:00 fine show

h.00:15

Partenza degli artisti e dei ballerini residenti nella struttura Mon Reve con navette del TSF* da Corso Vittorio Emanuele (nei pressi della Rotonda del Lungomare) con arrivo al Mon Reve Resort;

h.00:30

FAREWELL PRIVATE PARTY – Mon Reve Resort – Vintage Dj Set

h.05:00

CONCERTO ALL’ALBA musicisti TSF All Stars sulla banchina della baia di Porto Cupo;

h.20:00

NOTA BENE

In caso di avverse condizioni climatiche gli spettacoli si ter- ranno al Palamazzola ed i Workshop saranno spostati in altri spazi e palestre della città.

(*) il costo della navetta di trasferimento (andata e ritorno da e verso Mon Reve) è pari ad € 5,00 a persona;

I costi dei pacchetti workshop, concerti ed after party sono pubblicati sul sito: www.tarantoswingfestival.com, sezione “Price”;

EVENTUALI CAMBI DI PROGRAMMA SARANNO COMUNICA- TI SUI CANALI SOCIAL UFFICIALI DELL’EVENTO:

FB TARANTO SWING FESTIVAL / BE SWING

IG @tarantoswingfestival_official / @be_swing