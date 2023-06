Max Gazzè presenta MUSICAE LOCI con Orchestra Popolare La Notte della Taranta. ALBEROBELLO (BA), Largo Martellotta 30 Giugno 2023.

Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola, Max Gazzè presenta “Musicae Loci”, un grande tour in cui in ogni tappa verrà accompagnato da una grande orchestra musicale del luogo, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato.

Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.

La tappa in Puglia è fra i trulli di Alberobello (BA) il 30 giugno ore 21:00, con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta! Tra ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti, le tante sonorità di Gazzè si fonderanno tra loro per un concerto spettacolare che attinge ad un repertorio che va dal classico al moderno muovendosi tra stili ed epoche diverse.

Così, in una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da Max Dedo che sarà sul palco con Gazzè, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ridisegnerà con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.

Evento gratuito, promosso dal Comune di Alberobello, in collaborazione con Bass Culture, La Notte della Taranta e Locus festival.