Quattro appuntamenti tra luglio e agosto compongono la stagione estiva 2022 del Comune di Grottaglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco allestito nelle Cave di Fantiano si alterneranno altrettanti personaggi del mondo dello spettacolo dal vivo tra i più amati del pubblico.

Il 12 agosto spazio per la spettacolare festa in musica per far tornare a saltare le grandi piazze italiane con Max Gazzè che torna live con la sua band di musicisti eccellenti per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live.

Max Gazzè Tour

Una spettacolare festa in musica per far tornare a saltare le grandi piazze d’Italia: sono queste le premesse del nuovo lungo tour di Max Gazzè che torna live nelle più belle città d’Italia e nei più importanti Festival estivi.

Precursore di mode e temi, eccellente performer da palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live. In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l’Italia, Max sarà accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso.