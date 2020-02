Rivederli sullo stesso palcoscenico, a distanza di 15 anni, dà l’impressione che, in realtà, il tempo non sia passato. Massimo Lopez e Tullio Solenghi approdano al Teatro Orfeo di Taranto, il prossimo 5 febbraio, con il loro esilarante show reduce da due fortunatissime stagioni e quasi 200 repliche in giro per l’Italia, ovunque sold out.

Due grandi artisti, ma, soprattutto, due grandissimi amici, uniti dalla passione per la musica e il varietà, Lopez e Solenghi travolgeranno il pubblico a suon di imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni, accompagnati dalla musica live della Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio.

Lo spettacolo

Non mancheranno le “incursioni” dei loro personaggi più amati, come l’incontro tra Papa Bergoglio (Massimo) e Papa Ratzinger (Tullio) catturati in un divertente siparietto di vita domestica, e gli acclamatissimi duetti di Gino Paoli e Ornella Vanoni, Dean Martin e Frank Sinatra. Due ore di sano divertimento, che lasceranno spazio anche al momento dei «luoghi comuni» ispirato ad Achille Campanile e la serie di canzoni di Modugno, il monologo di Amleto in diverse lingue, oltre ai riferimenti ironici alla cultura in televisione e alla politica.

Un ritorno molto atteso

Sarà stato l’affetto del pubblico o il sentito desiderio di tornare a lavorare insieme. Quel che è certo, è che la scommessa di un nuovo spettacolo è risultata vincente da ogni punto di vista. Il sodalizio artistico Lopez-Solenghi è rafforzato non solo dall’empatia naturale e spassosa del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”, ma anche dal vivo e affettuoso ricordo di Anna Marchesini, con la quale formavano un trio comico e attoriale a dir poco perfetto. «Ogni volta che il sipario si apre, infatti, è come se magicamente ci si ritrovasse tra parenti, quasi ogni spettatore ha un momento della sua vita legato a noi, legato al Trio» afferma la coppia comica «La sua presenza in scena si avverte per tutte le ore dello spettacolo».