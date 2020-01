Martedì 4 febbraio 2020, secondo appuntamento della Stagione Teatrale del Comune di Castellaneta, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, presso il CineTeatro Valentino di Castellaneta.

Lo spettacolo si intitola #PiùShakespearePerTutti ed è al tempo stesso una lezione e una scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo, con la partecipazione di Vito Signorile.

Lo spettacolo

Chi era Shakespeare? Qual è il segreto della sua fortuna? Perché ancora oggi, ai tempi di Facebook e degli smartphone, le sue opere sono ancora così attuali? Qual è la differenza tra Tragedia e Commedia? Perché l’Amore e l’Odio sono così necessari alla narrazione? Queste alcune delle domande a cui si tenterà di dare risposta. Proponendo, nel contempo, giuste riflessioni sulla sua poetica, sulla coltivazione dei talenti e dei saperi, sulla necessità della parola per comunicare emozioni forti ed intense.

Info e biglietti

Il costo del biglietto è di € 20,00 in platea e palchetti, mentre in galleria di € 15 e si possono acquistare presso il botteghino del teatro, nei giorni e orari di proiezione dei film.

In fine si ricorda che l’ingresso in sala è alle ore 20.00, con apertura sipario ore 21.00.