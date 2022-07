Locus Festival: come il sole che sorge dall’Adriatico per tramontare nello Ionio, sorvolando porti e cattedrali, trulli e masserie, c’è un festival che si espande per la Puglia e genera energia attraverso suoni, parole, idee e immagini.

Alla costante ricerca del bello e in un’inesauribile scoperta del nuovo, torna anche quest’anno il Locus Festival, uno dei simboli per eccellenza dell’estate pugliese e una delle colonne portanti della stagione musicale italiana.

Alla sua XVIII edizione, per il Locus il 2022 non è solo l’anno che segna il compimento della maggiore età ma rappresenta anche un ritorno alla piazza, a una dimensione comune e pieno regime degli spazi, a una vitalità senza barriere, in piedi e, auspicabilmente, senza mascherine.

Ma non basta: per questa edizione, dal 18 giugno fino al 4 settembre, il “sole” del Locus espande ulteriormente i propri raggi e accoglie nuovi luoghi e nuove storie, in un sorprendente e inedito viaggio fra le bellezze della Puglia.

Come sempre, l’eterogeneità artistica è la cifra che guida la programmazione musicale del Locus Festival: un percorso senza confini e senza limiti, dove il pop si mescola con la black music, l’elettronica, il rap, il cantautorato e tanti altri suoni dall’Italia e dal mondo.

All’interno di un festival sempre più gender-balanced, il 13 agosto sarà un appuntamento completamente al femminile: salirà in cattedra la cantantessa per eccellenza Carmen Consoli, accompagnata dalla freschezza delle Los Bitchos, band psych-pop di stanza a Londra ma di provenienza internazionale, e dalla cantautrice da esportazione Marta Del Grandi.

L’edizione 2022 del Locus Festival – la più ricca di sempre! – vuole rappresentare un segnale di graduale ritorno alla normalità e ripresa per tutto il mondo dell’intrattenimento, una luce in fondo al tunnel dopo la (semi) oscurità degli ultimi due anni in cui, nonostante tutto, il Locus non ha mai fatto mancare il proprio apporto culturale ed emozionale al territorio pugliese e italiano.

Calendario Locus Festival

Anchecinema, BARI | Launch party

Sabato 28 maggio

Ore 22:00 – Dj set: DJ SHADOW

Faro Borbonico, Porto di BARI

Sabato 18 giugno

Ore 21:00 – Live: ALT- J

Piazza Duomo, TRANI

Sabato 23 luglio

Ore 21:00 – Live: PAOLO NUTINI

Il Vecchio e il Mare, TRANI | Extralocus

Venerdì 29 luglio| ingresso libero

Ore 21:00 – Live: NAPOLI SEGRETA

Tenuta Bocca di Lupo, MINERVINO MURGE

Sabato 30 luglio

Ore 21:00 – Live: KINGS OF CONVENIENCE

Piazza Moro, LOCOROTONDO | Extralocus

Domenica 31 luglio | ingresso libero

Ore 19:00 – Inaugurazione mostra “JEFF BUCKLEY: ETERNAL LIFE”. Incontro con MERRI CYR e GUIDO HARARI, conduce LUCA DE GENNARO

Lullabay, OSTUNI | Extralocus

Giovedì 4 agosto | ingresso libero

Ore 21:00 – Live: MAUSKOVIC DANCE BAND

Parco Archeologico di Egnazia, FASANO

Sabato 6 agosto

Ore 21:00 – Live: BRUNORI SAS

Domenica 7 agosto

Ore 21:00 – Live: CAPAREZZA

Piazza Moro, LOCOROTONDO | Extralocus

Lunedì 8 agosto| ingresso libero

Ore 19:00 – Talk: CARLO MASSARINI incontra DIODATO

Martedì 9 agosto| ingresso libero

Ore 19:00 – Talk: CARLO MASSARINI incontra JOAN AS POLICE WOMAN

Ore 21:00 – Live: JOAN AS POLICE WOMAN

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO

Mercoledì 10 agosto

Ore 21:00 – Live: SONS OF KEMET / VENERUS / MARIA CHIARA ARGIRÒ

Giovedì 11 agosto

Ore 21:00 – Live: MANNARINO / CAMI LAYÈ OKÙN

Venerdì 12 agosto

Ore 21:00 – Live: COSMO / BAWRUT

Sabato 13 agosto

Ore 21:00 – Live: CARMEN CONSOLI / LOS BITCHOS / MARTA DEL GRANDI

Domenica 14 agosto

Ore 21:00 – Live: NU GENEA invite AZYMUTH e QUANTIC

Lunedì 15 agosto

Ore 21:00 – Live: CARIBOU / MACE / INDIAN WEELS

Arena Castello, MOLA

Sabato 20 agosto

Ore 21:00 – Live: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Domenica 21 agosto

Ore 21:00 – Live: WILLIE PEYOTE

Molo di Savelletri, FASANO | Extralocus

Giovedì 1 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: KETY FUSCO

Sabato 3 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: HANIA RANI