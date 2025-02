Il 75º Festival di Sanremo volge al termine. Oggi la serata finale con l’elezione del vincitore. Ecco i dettagli e la scaletta dell’ultima serata di Sanremo 2025.

Si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 11 al 15 febbraio 2025il festival della canzone italiana, con la conduzione e la direzione artistica affidate a Carlo Conti. In questa edizione, 29 artisti Big e 4 nuove proposte si esibiscono con brani inediti, tutti in gara per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Ogni serata è caratterizzata da co-conduttori e co-conduttrici che affiancano Conti: Prima serata (11 febbraio): Antonella Clerici e Gerry Scotti. Seconda serata (12 febbraio): Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Terza serata (13 febbraio): Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Quarta serata (14 febbraio): Mahmood e Geppi Cucciari

Serata finale (15 febbraio): Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

La serata finale di oggi, 15 febbraio 2025, è dedicata all’elezione del vincitore del festival. Tutti i 29 artisti in gara si esibiranno nuovamente con i loro brani. La votazione finale sarà determinata da una combinazione di televoto, giuria della stampa e giuria radiofonica. I cinque finalisti si esibiranno nuovamente nella Superfinale, con la stessa distribuzione percentuale di voti, per decretare il vincitore. La serata finale è trasmessa in diretta su Rai 1, Radio 2 e RaiPlay, offrendo a tutti la possibilità di seguire l’evento in tempo reale.

La serata conclusiva avrà inizio con l’esibizione di Gabry Ponte, autore del jingle ufficiale di questa edizione del Festival, Tutta l’Italia. Durante la puntata, si susseguiranno numerosi ospiti, tra cui Antonello Venditti, che riceverà il premio alla carriera e interpreterà i suoi celebri brani Amici mai e Ricordati di me.

Sarà presente anche il calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove, che racconterà la sua drammatica esperienza in campo a causa di un problema al cuore. Alberto Angela, invece, presenterà un nuovo programma su Rai 1 dedicato alla Sicilia di Montalbano. Vanessa Scalera sarà protagonista con la presentazione della nuova stagione della fiction Imma Tataranni.

Inoltre, ci saranno collegamenti con la Costa Toscana per un’esibizione dei Planet Funk e con lo Suzuki Stage di Piazza Colombo per il concerto di Tedua. Due co-conduttori delle serate precedenti, Mahmood, che presenterà il suo nuovo singolo Sottomarini, e Bianca Balti, che assegnerà premi ai cantanti in gara, faranno ritorno sul palco. Prima della premiazione finale, saranno assegnati altri riconoscimenti, tra cui il Premio al Miglior Testo, il Premio alla Migliore Composizione Musicale e il Premio della Critica.

Sanremo 2025. La scaletta dell’ultima serata

Ecco l’ordine di esibizione:

01 – Francesca Michielin 02 – Willie Peyote

03 – Marcella Bella

04 – Bresh 05 – Modà

06 – Rose Villain

07 – Tony Effe

08 – Clara

09 – Serena Brancale

10 – Brunori Sas

11 – Francesco Gabbani

12 – Noemi

13 – Rocco Hunt

14 – The Kolors

15 – Olly

16 – Achille Lauro

17 – Coma _Cose

18 – Giorgia

19 – Simone Cristicchi

20 – Elodie

21 – Lucio Corsi

22 – Irama

23 – Fedez

24 – Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

25 – Joan Thiele

26 – Massimo Ranieri 27 – Gaia

28 – Rkomi

29 – Sarah Toscano

