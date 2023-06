Dal 21 giugno al 19 luglio, con sei proposte e quindici date, torna “in Cortile”, contenitore di spettacoli e animazione, giunto alla terza edizione, pensato e realizzato dal Crest in sette quartieri cittadini.

Creare occasioni di socializzazione, favorire esperienze di gioia e svago, per adulti e bambini, nelle calde serate estive. Sempre in collaborazione con le parrocchie, oltre che con il Comune di Taranto, tutti gli eventi del progetto si svolgeranno in parchi naturali, giardini pubblici o in piazzette e cortili, dove i bambini potranno fare nuove esperienze e trascorrere piacevoli e stimolanti momenti da condividere con tutta la famiglia.

Il ventaglio di proposte è piuttosto ricco e comprende diversi spettacoli itineranti che stimolano una particolare attenzione alla natura e all’ambiente, spettacoli che presentano favole e suoni popolari di altre regioni, altri senza parole che regalano grandi emozioni animando pupazzi.

Il primo appuntamento In Cortile

Apre, mercoledì 21 giugno a largo San Gaetano (Città vecchia, ore 19), da un’idea di Delia De Marco e Sandra Novellino per il Crest, l’animazione ludica “Luna park delle favole”.

L’estate arriva per tutti e soprattutto regala a tutti una gran voglia di vacanza, di lasciare la casa di sempre, le abitudini e anche gli amici di sempre. Succede a grandi e a bambini, succede anche ai personaggi delle fiabe…

Repliche venerdì 23 giugno alla parrocchia San Massimiliano Kolbe (Paolo VI, ore 19), venerdì 14 luglio alla parrocchia Santi Angeli Custodi (Tamburi, ore 19), lunedì 17 luglio alla parrocchia Sant’Egidio (a Talsano Tramontone, ore 19) e martedì 18 luglio a parco Cimino (Solito Corvisea, ore 18).

Informazioni e biglietti

Biglietto 3 euro. Info e prenotazioni al numero 366.3473430 attivo anche WhatsApp. Il progetto “in Cortile”, terza edizione, è realizzato dal Crest. Con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto.