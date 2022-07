Alle battute finali il progetto “in Cortile”, contenitore di spettacoli e animazione nei rioni urbani di Taranto.

In agenda nella seconda metà di luglio: teatro di narrazione e musica “Peppino e il tesoro dei briganti”, lunedì 18 alla parrocchia Corpus Domini a Paolo VI (ore 19), con repliche martedì 19 alla parrocchia Santa Famiglia alla Salinella (ore 20.30) e mercoledì 20 alla parrocchia Regina Pacis a Lama (ore 20.30); laboratorio creativo con fiaba “Lino, il topolino contro la montagna mostruosa”, giovedì 21 nel piazzale antistante l’Aguaraja Park a san Vito (ore 18.30), con replica giovedì 28 alla rotonda Lungomare Vittorio Emanuele III al Borgo (ore 18.30). Biglietto 5 euro, laboratorio ad ingresso gratuito. Info: 366.3473430.

“La terra ha bisogno solo di pazienza, di lavoro e di rispetto, come le storie…”. Peppino il narratore (Giuseppe Ciciriello), accompagnato dalla fisarmonica di Zi’ Pietro (Pietro Santoro), racconta di tanto tempo fa, quando era piccolo e non più alto del bastone che suo nonno usava per raccogliere la frutta. Racconta di quando d’estate andava a vivere dai suoi nonni, in campagna tra la menta e il rosmarino, e le giornate incedevano a passi lenti e scalzi a contatto con la terra rossa, accompagnate dalla voce di latte e miele della nonna Filomena, che risuonava tra le lenzuola stese gonfiate come nuvole leggere dal vento di tramontana, e i racconti di nonno Peppe, ascoltati, tra il ronzio delle api nei gelsomini, al fresco della pergola d’uva davanti al piazzale. Prodotto da CartiCù, lo spettacolo “Peppino e il tesoro dei briganti” ha vinto il premio EartThinkFestival 2016. Durata 60 minuti.

Un topolino curioso e coraggioso affronterà la montagna mostruosa per cercare di liberare il bosco dalla discarica che inquina e distrugge l’ambiente: il fiume si sta prosciugando, i pesci si stanno modificando, l’aria è irrespirabile. Nella discarica i rifiuti ammucchiati si ribellano perché vogliono essere separati e recuperati. Aiutato da un magico folletto, l’astuto topolino riporterà pace e serenità nel bosco. Liberamente tratta da Maurizio Corniani, la narrazione di Giovanni Guarino “Lino, il topolino contro la montagna mostruosa”, perfettamente inserita nel laboratorio (gratuito) sulla raccolta differenziata, rappresenta per il Crest un modo diverso e non banale di parlare dell’ambiente, del rispetto della natura e delle meraviglie che ci circondano. Al termine del racconto i bambini saranno coinvolti in giochi legati al tema della storia ascoltata. Durata 100 minuti.