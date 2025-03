ImprovvsArt è lieta tornare a calcare le scene del teatro storico di Lecce, il Teatro Paisiello, portando in scena la seconda parte della tredicesima edizione di “Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale” che si terrà ad aprile e maggio.

Mercoledì 2 aprile Improvvisart avrà il piacere di ospitare nuovamente, in un teatro pugliese, il format di improvvisazione teatrale più famoso al mondo, il “Match di Improvvisazione Teatrale®”, il primo spettacolo di improvvisazione che è stato messo in scena in Italia negli anni ‘80, importato dal Canada dall’attore senese Francesco Burroni.

In scena le squadre composte dagli attori di Improvvisart con due ospiti d’eccezione: Daniele Cordella e Andrea Malvisi da Bologna.

L’ambiente scenografico sarà quello di una partita di hockey su ghiaccio; lo spirito sarà quello di una competizione artistico/sportiva fra le due squadre che si contenderanno la vittoria in 90 minuti di “gioco” divisi in due tempi. Il maestro di cerimonia illustrerà al pubblico le varie fasi dello spettacolo, mentre il musicista Marco Rollo scalderà la platea e un inflessibile arbitro garantirà la qualità e la correttezza dell’incontro. Dopo il “riscaldamento” pubblico, la presentazione dei giocatori e l’intonazione dell’inno ufficiale (pubblico in piedi e mano sul cuore), un fischio di sirena segnerà l’inizio dell’incontro.

L’arbitro estrarrà a sorte di volta in volta un cartoncino che conterrà: tipo di improvvisazione, il titolo pescato da quelli proposti dal pubblico, numero dei giocatori coinvolti, lo stile dell’improvvisazione, la durata dell’improvvisazione che può variare dai 30 secondi ai 20 minuti.

Dopo la lettura del tema le squadre avranno soltanto 20 secondi per trovare un’idea di partenza e lanciarsi nella “mischia”. Alla fine di ogni improvvisazione l’arbitro potrà segnalare dei “falli”, ma in fondo il vero protagonista della serata sarà il pubblico che suggerirà dei temi all’arbitro, che voterà dopo ogni improvvisazione per l’una o per l’altra squadra e determinerà l’andamento del match, esprimendo il proprio gradimento o il proprio dissenso.

Il match è uno spettacolo ricco di risate, energia e divertimento, dove vengono esaltate la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di artisti che sulla scena sono nel medesimo istante attori-autori-registi. Improvviva 2025 è realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lecce e di ADISU Puglia.

2 aprile 2025 – Match di improvvisazione teatrale®. Apertura porte 20:00, sipario alle 20:30 Teatro Paisiello – Lecce. Ingresso posto unico 8€ (palco o platea). Acquisto biglietti su https://prenota.improvvisart.com/ Info al 3287686080 – www.improvvisart.com