“Impro Full Monty”, spettacolo di Improvvisazione Teatrale fresco e divertente, ironico e ammiccante, in cui a farla da padrone saranno l’allegria e la comicità.

Sul palco gli attori della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale di Lecce Fabio Musci, Francesco Mauro, Beppe Fusillo e Mauro Bux, che si esibiranno senza copione nè scenografie.

Il teatro italiano è da tempo in crisi e in questo scenario di precarietà, quattro attori decidono di escogitare un modo originale per arrivare al guadagno facile: visto l’imminente arrivo dell’8 marzo e il crescente successo di pubblico degli strip maschili, gli attori decidono di dare vita a uno spettacolo inedito e ironico, che coniuga Improvvisazione Teatrale e spogliarello.

Lo spettacolo di improvvisazione teatrale

Quando il sistema economico mette in mutande il popolo, non resta che togliere pure quelle per fare un po’ di soldi. E così gli attori si mettono a nudo per sopperire alla crisi sociale e a quella esistenziale con la propria arte: alle inquietudini del disimpiego e ai problemi personali con figli, mogli, madri e con il proprio corpo, si somma la recessione del ruolo del maschio nella società moderna e la crescente popolarità degli spogliarelli per l’8 marzo diventa l’occasione per lanciare crisi e disperazione verso le altezze del teatro brillante.

Il gioco di Impro Full Monty è proprio questo: passare dal teatro di improvvisazione allo strip ammiccante, dalla miseria alla vivacità, dalla crisi sociale al gaudio popolare. D’altronde, è difficile puntare il dito contro una banda di uomini in mutande.

Informazioni e biglietti

Al termine della serata, una parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza.

Impro Full Monty – spettacolo di Improvvisazione Teatrale, Martedì 8 marzo 2022 – ore 21:00, Teatro Asfalto – via Birago, 60 – Lecce.

Ingresso €10. Prenotazione obbligatoria al 3287686080. La prenotazione sarà valida fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Evento con posti limitati. Accesso consentito solo con super green pass e mascherina ffp2. L’evento si realizzerà seguendo la normativa vigente. www.improvvisart.com