Giovedì 28 luglio presso Crocevia a Lecce, Improvvisart porterà in scena il “Catch Imprò”, lo spettacolo di Improvvisazione Teatrale più trasgressivo ed estremo durante il quale gli attori, mascherati e divisi in due squadre, si sfideranno a colpi di game e risate in un ring clandestino, dando vita ad uno spettacolo unico e irripetibile.

Come in Fight Club, l’identità delle squadre e degli attori sono segrete e verranno rivelate solo la sera stessa dello spettacolo: si assisterà ad una sfida teatrale estrema, fomentata e diretta da uno spietato arbitro, un master crudele che proporrà giochi di improvvisazione oltre ogni limite, con la complicità del pubblico.

Una sola tra le due squadre si aggiudicherà la vittoria finale e il titolo di campioni.

Il ritmo frenetico e l’assenza di regole sono le caratteristiche principali che fanno del Catch Imprò lo spettacolo più energetico, imprevedibile e coinvolgente dell’Improvvisazione Teatrale.

A partire dalle 19:00 sarà attivo il servizio di cucina/bar/cocktail e, per la serata, è previsto un menu “Speciale promo spettacolo” al costo di 10€, da ordinare entro le 21:00. Al termine dello spettacolo la serata proseguirà con musica e dj set.

N.B. Il centro multiculturale Crocevia ha un ampio spazio all’aperto con tavoli, sedie e panche. Pertanto le prenotazioni potrebbero essere disposte in tavoli condivisi. Il numero dei posti a sedere è limitato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento posti. E’ consentito pagare esclusivamente in contanti.

Ore 19:30 apertura botteghino, ore 21 inizio spettacolo. Centro Multiculturale Crocevia, via Guido Dorso – Lecce. Ingresso € 8,00. Prenotazione obbligatoria su http://prenota.improvvisart.com o al 3287686080.

La prenotazione sarà valida fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Evento con posti limitati. L’evento si realizzerà seguendo la normativa vigente.