Grande festa nel cortile del nostro Oratorio con il “Villaggio dei bambini”, una notte bianca a misura di bambino! Sabato 17 settembre 2022 si partirà alle ore 18.00 con dei giochi in cortile per tutti bambini dai 6 anni poi. Le iscrizioni si potranno fare al momento dell’ingresso.

Alle 20.00 inizio ufficiale per i bambini di qualsiasi età e per le famiglie tra le tante sorprese ed attrazioni preparate dagli animatori dell’ oratorio e gli adulti della parrocchia tra artisti di strada, spettacolo di magia, talent show con piccoli grandi artisti, trucca bimbi, clownerie, pizza fritta party.

Per i bambini che parteciperanno a laboratorio e alla serata la quota è €5.00 (pizzetta e bottiglietta d’acqua incluse)

Per tutti gli altri bambini che arriveranno in serata € 2.50 (pizzetta e bottiglietta d’acqua incluse).

Mentre gli adulti che accompagneranno i bambini, oltre che ammirare le varie attrazioni, potranno consumare liberamente nell’area food and drink. Vi aspettiamo numerosi!!!

Manduria (Taranto) Via S. Gregorio Magno 1, ore 18:00, ingresso libero. Info. 3931639434