Torna: “La Notte Bianca dei Bambini”. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, sabato 3 settembre, a partire dalle ore 19.00, in piazza Regina Elena, a Fragagnano, l’evento dell’anno più atteso dalle famiglie, organizzato dalla Pro loco di Fragagnano e dall’Asd Divertilandia e patrocinato dal Comune di Fragagnano.

Ogni edizione si configura come motivo di riflessione e di sensibilizzazione su tematiche di fondamentale importanza per tutti. Quest’anno – comunicano gli organizzatori – abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione sull’Agenda 2030, ispirandoci ai suoi obiettivi ed, in particolare, al GOAL 6(garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie) che ha un impatto profondo e trasversale su molti aspetti della vita sulla Terra.

La finalità è quella di sviluppare una maggiore responsabilità e consapevolezza sull’uso e sul consumo dell’ACQUA, risorsa preziosa da preservare per le generazioni future.

Tra i laboratori:

lab di sapone naturale a cura dell’Ass.Nautilus che si occupa di sostenibilità e permacultura;

a cura dell’Ass.Nautilus che si occupa di sostenibilità e permacultura; lettura ad alta voce a cura di Npl Fragagnano;

a cura di Npl Fragagnano; disegno e pittura a cura di Ass.culturale Liberarte – Art of free souls;

a cura di Ass.culturale Liberarte – Art of free souls; eco-bijoux a cura di M@rilo’.

E poi: