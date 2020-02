Un carnevale di arte, intrattenimento, coriandoli e musica il “Cisternino street carnival”, in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio, evento organizzato dal comune di Cisternino in collaborazione con l’Associazione Smile e la direzione artistica di Manuel Manfuso.

Citando Fabrizio Caramagna “Mi piacciono i coriandoli per terra a dimostrare che qualcuno si è divertito. Che la felicità per un attimo si è fermata in quel luogo” è proprio questo il mood del direttore artistico Manuel Manfuso, che ha ideato un programma allegro, festoso e adatto a tutte le età tra fiabe sui trampoli, cinema muto, mangiafuoco, musica e sport.

Il programma del 22 febbraio

Si parte con la stravagante regista Carlotta gambe lunghe e il suo enorme libro con lo spettacolo “FAVOLE ALTOPARLANTI” che recluterà i protagonisti della storia dal pubblico; a seguire Valentina Elia e la sua valigia con l’emozionante ed esilarante spettacolo di cinema muto ” LA SIGNORINA DEMODÉ”; una vampata di fuoco riscalderà il clima e gli animi con lo spettacolo “VOLCANALIA” dove mangiafuoco giocoleria e fachirismo saranno intrecciate con maestria e vi terranno con il fiato sospeso. Per gli amanti del pallone e non solo, una divertente performance di “CALCIO FREESTYLER” con Alessandro Colazzo, che si è esibito durante diverse occasioni importanti e non ultima la trasmissione di Amadeus “I soliti ignoti”.

Il programma del 23 febbraio

Divertentissima e imperdibile anche la serata di domenica 23 febbraio che si apre alle 16:30 con la parata del carnevale dei ragazzi a cui seguirà il concerto de “Le stelle di Hokuto” in Piazza pellegrino rossi alle ore 19.30: una band che ha collaborato con Cristina D’Avena e che vi farà cantare e ballare oltre alle più belle e famose sigle dei cartoni animati, una vasta selezione musicale tratta da serie tv, film di culto, lungometraggi disney, japan anime, videogiochi e altro, il tutto arricchito da costumi di scena, sketch brillanti e contributi video a tema. Durante le due serate, immancabile mercatino della creatività in piazza dell’ Orologio e area food in piazza Marconi. Non siate ancora indecisi su quale evento scegliere per l‘ultimo weekend di carnevale! Cisternino è la risposta!