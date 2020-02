Sarà un Carnevale come non si è mai visto, quello del 2020 al centro commerciale Mongolfiera. Un’esplosione di coriandoli e divertimento travolgeranno i prossimi week end e il tanto atteso martedì grasso.

Il Carnevale è il momento in cui tutti hanno la possibilità di trasformarsi, in cui la fantasia la fa da padrona e grandi e piccini possono dare spazio senza limiti alla fantasia e partecipare a sfilate e parate. Come da tradizione il centro commerciale Mongolfiera apre le porte al Carnevale con un programma ricco di appuntamenti. Ogni week end ci sarà una super festa che metterà tutti d’accordo. Di seguito il programma realizzato dalla direzione della Mongolfiera e dall’Associazione Smile.

Gli appuntamenti

Il via domenica 16 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21 con la tradizionale festa: musica, giochi, scherzi…saranno i protagonisti con una squadra di animatori pronti a dichiarare ufficialmente aperto questo pazzo periodo dell’anno a auson di coriandoli e stelle filanti.

Giovedì 20 febbraio dalle 18 alle 21 la festa e alle 19.30 un grande spettacolo di magia con il Mago Maraldo. “Mago Maraldo e il Castello Incantato” è uno spettacolo di teatro magico che vi accompagnerà a conoscere i personaggi di questo Magico Castello: la Principessa Hally e i suo Reale padre, il giullare con lo stregone, la strega buona che cercherà di insegnare delle pozioni magiche fino all’inizio della grande festa della Principessa con tutte le mascherine! Uno spettacolo coinvolgente dove, I bimbi e le bimbe presenti, aiuteranno Mago Maraldo a raccontare la storia.

Domenica 23 febbraio dalle 10 alle 13 principesse e supereroi invaderanno la piazza della Mongolfiera per una fantastica festa. Nel pomeriggio, dalle 18 alle 21 la festa continua. Alle 19.30 lo spettacolo “Lillo Birillo MagicComicShow”. LILLO BIRILLO, è un artista che esprime attraverso la Magia, il Cabaret, la Giocoleria e l’Equilibrismo l’arte di strada in una chiave innovativa e coinvolge il pubblico in un’esperienza unica trasportandolo in un mondo fantastico e divertente lontano dalla routine quotidiana. Lo spettacolo infatti si snoda tra le gags, l’improvvisazione e il coinvolgimento degli spettatori in numeri che, diversi ogni volta, cambiano il volto della scena. L’obiettivo dell’artista è quello di far fantasticare il pubblico facendo tornare bambini gli adulti e facendo sentire i bambini dei veri protagonisti della scena cercando di regalare a tutti Sorrisi e Buonumore.

Il gran finale

Martedì 25 febbraio dalle 18 alle 21 il grande party del martedì grasso con la parata delle maschere e la “Quattroperquattro street band” QuattroPerQuattro è un esplosione di energia in movimento. Dieci musicisti provenienti dal Sud, uniti dalla passione per la musica, sperimentano sempre nuove composizioni passando dal Funky al Jazz, dal Blues al Soul, colonne sonore da film e cartoons,in una continua mescolanza di generi e ritmi che divertono e coinvolgono. Una banda di fiati e percussioni in movimento che trova la sua dimensione ideale per strada, in piazza, tra la quotidianità della gente, con lo scopo di promuovere il sorriso, la partecipazione collettiva, e la condivisione della musica. Creatività, passione e tradizione, sullo stile delle Street Band americane, unita ad una grande cura dell’aspetto coreografico per dare vita ad uno show imperdibile.