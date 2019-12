Nuovo appuntamento con la rassegna cameristica “Stili a confronto” a cura del maestro Maurizio Lomartire.

“Sulle rive del Danubio” è il tema musicale in programma sabato 21 dicembre alle 20.00 a Palazzo di Città. Protagonista del cartellone promosso dall’ICO Magna Grecia e realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, il duo pianistico Roberto Metro ed Elvira Foti con musiche di Strauss jr e Liszt.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Puglia, Programma Sviluppo, Regione Puglia e MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Ingresso libero. Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935); via Tirrenia n.4, tranne il sabato (099.7304422).