La magia e l’atrmosfera natalizia trovano indubbiamente nella musica d’organo un momento privilegiato per accostarsi al mistero del Natale. “Siamo pertanto grati – così si esprime il parroco della Chiesa Madre grottagliese d. Eligio Grimaldi – alla Pluriassociazione S. Francesco de Geronimo nella persona del dott. Ciro De Vincentis e e al Maestro Nunzio dello Iacovo, direttore artistico della “Rassegna Organistica Grottagliese”, per aver voluto proporre alla nostra comunità un appuntamento così prestigioso e gradevole che evidenzia ancor di più la preziosità del nostro organo rinascimentale”.

Il compito di introdurci nella magica atmosfera natalizia è stato affidato a un artista di riconosciuto valore come il M° Adriano Dallapè. Nato a Trento, Diplomato in Organo e Composizione Organistica, in Clavicembalo, in Musica Corale e Direzione di Coro, il maestro Dallapè inizia il suo percorso di specializzazione seguendo i corsi dell’Accademia di Musica Antica di Pistoia con i Maestri: Luigi Ferdinando Tagliavini; Harald Vogel e Monsterrat Torrent. Nel 1987 a Cremona segue il corso dedicato all’opera omnia organistica di Johann Sebastian Bach tenuto da Michael Radulescu che segna una tappa importante per approfondire il repertorio barocco tedesco.

Ospite, inoltre, in importanti sedi concertistiche e Festival in Italia e all’estero: Milano (Teatro alla Scala; Festival Internazionale di Musica Contemporanea); Montevideo (Festival Internacional de Organo); Buenos Aires (Festival Permanente de Organo); e Roma, Berlino, Weimar, Bruxelles, Canterbury, Lisbona, Lugano, Venezia, Merano. E’ impegnato attualmente e ormai da diversi anni, nel repertorio barocco in qualità di solista e continuista con gruppi vocali e strumentali. Ha effettuato registrazioni con musiche di Frescobaldi, Viadana, Dalla Casa, Gabrieli, De Kerle, per le case discografiche Fonè; Bongiovanni; Arts.

Ha inciso recentemente in qualità di organista e clavicembalista con il soprano Elisabetta Lombardi un CD con musiche di Cimarosa, Sacchini e Giordani. È tra i fondatori, e attualmente membro del direttivo, dell’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli” che promuove attività, studi e ricerche sul patrimonio organario, collaborando inoltre alla realizzazione di incisioni discografiche dedicate agli organi del trentino (‘Avec accent francais’ – Giorgio Carli, 2010). Ha insegnato nel Conservatorio ‘Giovanni Battista Pergolesi’ di Fermo dal 1999 al 2015 dedicandosi agli insegnamenti di Pratica organistica, Canto gregoriano, Clavicembalo, Basso continuo e tenendo seminari sulla prassi esecutiva della musica antica. Vincitore del concorso nazionale per l’insegnamento nei Conservatori, è titolare della cattedra di Pratica organistica e Canto Gregoriano al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova.

Il corposo Programma predisposto dal Maestro Dallapè per questo appuntamento grottagliese tiene conto della singolarità dello strumento musicale così antico, nonché dell’esigenza di rispettare nella scelta dei brani la peculiare caratterizzazione del magico periodo natalizio in cui ci troviamo:

ANDREA GABRIELI (1533-1585):

RICERCARE ARIOSO (I)

PASTORI I E II [FUOR FUORI A SÌ BEL CANTO]

JAN P. SWEELINCK (1562-1621):

TOCCATA

Puer natus nascitur (4 variazioni)

GIOVANNI MARIA TRABACI (1575-1647):

CONSONANZE STRAVAGANTI

2 Gagliarde

JOHANN K. KERLL (1627-1693):

CAPRICCIO SOPRA IL CUCU

Passacaglia

BERNARDO PASQUINI: (1637-1710):

SONATA IN DO

PARTITE DIVERSE DI FOLLIA (15 VARIAZIONI)

GIOVANNI P. CIMA: (1570-1622):

CANZON “LA GUSTOSA”

TARQUINIO MERULA (1590-1665):

TOCCATA DEL SECONDO TONO

Capriccio cromatico

FRANZ X. MURSCHHAUSER (1663-1738)

VARIATIONES SUPER CANTILENAM

“LASST UNS DAS KINDERLEIN WIEGEN”

(LASCIATECI CULLARE IL BAMBINO)

Appuntamento a quindi, per sabato 17 dicembre 2022 alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre Collegiata Maria SS.ma Annunziata di Grottaglie, sita nella storica Piazza Regina Margherita. Ingresso libero