La Pro Loco di Grottaglie per Natale 2022, propone un ricco programma di attività. Con il Patrocinio del Comune di Grottaglie, grazie alla collaborazione delle volontarie del Servizio Civile Universale (Graziana Galeone e Sabrina Passiante) e ai soci.

È stato creato, presso la nostra sede (IAT Acchiatura, via Vittorio Emanuele II, s.n.c., Grottaglie), un piccolo Villaggio di Babbo Natale con particolare attenzione al riciclo e al riutilizzo dei materiali, per una Natale più green e sostenibile, cercando la lasciare un messaggio di ecosostenibilità ai piccoli visitatori.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30, sarà possibile venire in sede per: colorare il presepe di Stefano da Putignano, donare la calza o giochi per la Befana e tanto altro.

Programma

Colora il Presepe in sede dove verranno forniti i colori e il “fumento” del presepe in questione. Potranno colorarlo a libera fantasia. “Porta un amico a colorare”. Ogni partecipante avrà diritto al “Regalo di Babbo Natale”. Prenotazione necessaria, Gratuito.

PRO XMAS CINEMA: venerdì 23/12/2022, dalle ore 17:30 alle ore 20:00, proiezione film natalizio, per riscoprire insieme la magia del Natale. Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria. Ogni partecipante avrà diritto al “Regalo di Babbo Natale”.

PASSEGGIATE DIGESTIVE: 26/12/2022 + 02/01/2023 + 06/01/2023, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, tour seguito da guida turistica abilitata, dal presepe di Stefano da Putignano al Quartiere delle Ceramiche, seguendo le salite e discese tipiche del nostro Centro Storico, visita alla 43^ Mostra del Presepe nel Castello Episcopio di Grottaglie. Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria. Ogni partecipante avrà diritto al “Regalo di Babbo Natale”.

CALZA SOSPESA: dal 09/12/2022 al 04/01/2023, sarà possibile donare una calza per la Befana, oppure, giochi, il ricavato sarà dato in beneficenza ai bambini con meno disponibilità. Si invita a donare una calza a scuola e/o classe.

Tutto da scoprire il piccolo Villaggio di Babbo Natale, troverete: un albero di Natale tipico Pro Loco Grottaglie di Natale creato con le mappe locali, segno di accoglienza e passione per Grottaglie.

Non perdere l’occasione di perdere le KCal assunte durante i pranzi festivi con le Passeggiate Digestive e donare, per una Befana migliore per tutti.

Per maggiori informazioni e prenotazione, contattare la Pro Loco Grottaglie