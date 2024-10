Visita il Palazzo del Governo a Taranto. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI.

Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città. Ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Il programma dell’edizione 2024, una vastissima, variegata e curiosa mappa che illustra e racconta l’Italia, attraverso beni e paesaggi preziosi, tutti da scoprire, è stato presentato all’American Academy in Rome.

Le Giornate FAI d’Autunno vedono una speciale partecipazione dei giovani volontari del FAI, organizzati nei Gruppi FAI Giovani che, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione e agli “Apprendisti Ciceroni”, con fantasia ed entusiasmo racconteranno l’Italia in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese.

Un patrimonio che non consiste solo nei grandi monumenti, ma anche in edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture e tradizioni e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per sempre e per tutti, come è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Il Palazzo del Governo a Taranto

Il Bene si trova nel Borgo Umbertino. Gli fanno da cornice il Castello Aragonese al di là del ponte girevole, il Palazzo delle Poste , la ex Casa del Fascio, tutte costruzioni che si affacciano sul Lungomare Vittorio Emanuele III.

Dopo la promozione di Taranto a capoluogo di provincia nel settembre del 1923, l’impronta fascista in città crebbe in progressione costante, tant’è che su tutto il Lungomare, ma anche nel centro storico dell’attuale Borgo, furono costruiti palazzi che ricalcavano lo stile littorio. Il Palazzo del Governo nasce sulle rovine del precedente Politeama Alhambra che sorgeva in via Anfiteatro, risalente al 1909. Viene inaugurato il 7 settembre 1937 da Benito Mussolini.

Realizzato in soli 4 anni dall’architetto Accademico d’Italia Armando Brasini, il Palazzo si estende su una superficie di 4500 mq . La costruzione, osservando il profilo, ha la forma di una M in onore del duce. E’ alta 52 metri, ma se si considerano le torri laterali raggiunge i 70 metri. Sulla facciata sono presenti elementi della simbologia romana, presa ad esempio come potenza e forza. All’interno si contano 150 stanze, di cui molte pregevoli. E’ sede della Provincia di Taranto, della Prefettura e del Commissariato di Polizia di Stato “Borgo”.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI?

In queste Giornate FAI di Autunno i visitatori, oltre ad ascoltare il racconto degli apprendisti ciceroni, avranno l’opportunità del tutto eccezionale di visitare una parte dell’interno solitamente chiuso al pubblico. Luogo solitamente chiuso, proprietà privata

VISITE A CURA DI Liceo Battaglini, Liceo Calò, IPSSEOA Mediterraneo, ITES Pitagora, IISS Principessa Maria Pia.

Orario Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: ultimo ingresso mattina ore 12:30 – ultimo ingresso pomeriggio ore 17:00 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 17:00)

