“Misura e controlla la tua pressione arteriosa per vivere più a lungo.” È questo lo slogan ma più ancora l’accorata raccomandazione della XVIII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla Word Hypertension League, che in Italia vede come protagonista la SIIA (Società Italiana di Ipertensione Arteriosa).

Con ricorrenza annuale, la giornata mondiale ha la finalità di orientare alla corretta prevenzione delle patologie cardiovascolari, promuovendo l’informazione per ridurre i principali fattori di rischio associati alla malattia ipertensiva.

L’associazione Medici per San Ciro e la parrocchia di Santa Maria in Campitelli aderiscono all’iniziativa con due eventi organizzati a Grottaglie per sabato prossimo, 14 maggio. Piazza mercato Campitelli dalle ore 8 alle 13 ospiterà una postazione dedicata alla misurazione della pressione arteriosa, in cui verranno anche fornite informazioni sulla prevenzione dell’ipertensione, sulla sua individuazione e sui corretti stili di vita.

La stessa postazione dedicata alla misurazione della pressione arteriosa si sposterà nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 20, nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria in Campitelli. Dalle ore 17.30 le attività nell’ambito della XVIII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa proseguiranno all’interno della Parrocchia di Santa Maria in Campitelli, nella Sala Congressi, dove si parlerà di prevenzione cardiovascolare e stili di vita nell’ambito del “Progetto educativo nelle scuole”. Relazioneranno il dott. Salvatore Lenti e la dott.ssa Annamaria Notaristefano che cureranno anche la presentazione dei dati raccolti nel progetto.

Per l’occasione porterà la sua testimonianza sui benefici dell’attività fisica e sui corretti stili di vita, Leonardo Melle, atleta paraolimpico e campione mondiale di ciclismo su strada che racconterà la storia della sua vita, un inno alla forza di volontà che non ha smesso mai di sfidare la sua disabilità.

Parteciperanno anche la squadra di pallavolo Volley Club Grottaglie e la squadra di calcio Ars et Labor Grottaglie che quest’anno hanno ottenuto importanti successi sportivi.

«Quest’anno, dopo 5 anni, – spiega il presidente dell’Associazione Medici per San Ciro nonché referente medico SIIA, dott. Salvatore Lenti – si torna a celebrare a Grottaglie la Giornata Mondiale della Ipertensione Arteriosa che si svolge in contemporanea in diverse località.

L’ipertensione è la principale causa delle malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus cerebrale, scompenso cardiaco). In Italia colpisce il 30% della popolazione e circa il 10% tra bambini ed adolescenti. Dai dati emerge che una consistente componente della popolazione ancora non affronta in modo consapevole i rischi dell’ipertensione a fronte di accessibili strumenti di diagnosi e della disponibilità di strategie di prevenzione molto efficaci nonché di risposte dalla ricerca medica.

Nell’ambito della prevenzione gioca altresì un ruolo fondamentale un corretto stile di vita con una regolare attività fisica e una sana alimentazione e l’orientamento alla cultura del controllo preventivo e della misurazione della pressione come misure valide alla riduzione del rischio».