Al via l’ottobre rosa della prevenzione con Lilt For Woman. A Taranto varie iniziative: visite senologiche e lezioni di dragon boat gratis . L’ottobre rosa è anche il periodo giusto per l’atteso start delle attività di dragon boat, annunciate e poi mai avviate a causa della pandemia.

Si tratta della pratica del canottaggio su una curiosa imbarcazione, che ha a prua e a poppa rispettivamente le fattezze di una testa e di una coda di drago. L’utilità di questo sport per le donne operate di tumore al seno è stata scoperta nel 1996 dal medico canadese Don McKenzie, che ha dimostrato che il movimento di voga genera una sorta di linfodrenaggio che previene i linfoedemi, possibile effetto collaterale dell’operazione. Le attività di dragon boat a Taranto saranno organizzate congiuntamente dalla Lilt provinciale e dalla locale sezione della Lega Navale Italiana e saranno aperte a tutte le donne, anche quelle che non hanno subito interventi al seno.

Il principale intento dell’iniziativa è quello di stimolare la socialità e promuovere la salutare attività sportiva, strizzando l’occhio alla componente agonistica: sarà infatti costituito il team Le Pagaie in Rosa, in grado di prendere parte alle competizioni di categoria.

Tutte le attività si terranno in un ambiente sicuro (anche per quanto riguarda le regole anti-Covid19) e saranno condotte da istruttori professionali. Si comincerà con sei lezioni gratuite (è richiesto solo un contributo di 7 euro per l’assicurazione obbligatoria), distribuite nel mese di ottobre.

Per informazioni in merito, la Lega Navale di Taranto sarà aperta domenica 3 ottobre, dalle 8:00 alle 10:00. Successivamente, dal lunedì al venerdì, si potrà chiamare il numero 099.4533660, dalle 9:00 alle 12:00, oppure lo 099.4527953, dalle 17:00 alle 19:00.

Sempre in tema di canottaggio, la Lilt di Taranto sarà tra le organizzazioni patrocinanti del Palio in Rosa, organizzato nel capoluogo dall’ASD Palio di Taranto per i prossimi 2 e 3 ottobre, proprio con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della diagnosi precoce.