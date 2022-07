Tanti ospiti faranno tappa a Taranto per la rassegna “Summer Festival” questa estate.

Il 18 agosto saranno i Gemelli DiVersi ad infiammare il pubblico con il loro pop rap italiano. Il debutto nel panorama nazionale arriva nel 1998 con una versione hip hop di “Dammi solo un minuto” dei Pooh.

Tantissimi altri appuntamenti, a luglio e agosto, in programma al Mon Rêve che ha organizzato un ricchissimo cartellone. Concerti vicino al mare in grado di regalare emozioni a tarantini e pugliesi ma anche ai tanti turisti che, in questo periodo, affollano il litorale e l’entroterra.