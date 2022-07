Tanti ospiti faranno tappa a Taranto per la rassegna “Summer Festival” questa estate.

Il 4 agosto i Sottotono, tra i riferimenti della scena hip hop italiana. Massimiliano Cellamaro (alias Tormento) e Massimiliano Dagani (alias Big Fish) sono di nuovo insieme e, l’anno scorso, hanno dato vita al loro ultimo album “Originali”.

Tantissimi altri appuntamenti, a luglio e agosto, in programma al Mon Rêve che ha organizzato un ricchissimo cartellone. Concerti vicino al mare in grado di regalare emozioni a tarantini e pugliesi ma anche ai tanti turisti che, in questo periodo, affollano il litorale e l’entroterra.