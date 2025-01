FitnessWalk® non è una semplice camminata, ma un’attività sociale e di allenamento che unisce movimento, divertimento e benessere, offrendo l’opportunità di tenersi in forma, vivendo la propria città in modo attivo e coinvolgente.

È un’esperienza di gruppo in un ambiente sano e positivo, con musica coinvolgente e istruttori professionisti. Prenota subito la tua cuffia!!! Costo Biglietto 10€ +IVA. Prenotazioni al link: https://fitnesswalk.eu/…/1-febbraio-taranto-sul-lungomare/ CHECK IN: 15:00 alla Rotonda Marinai d’Italia, Lungomare Vittorio Emanuele III, Taranto (per favore, massima puntualità) 1 febbraio 2025 PARTENZA: 15:30. Il ritorno al punto di partenza è previsto per le 16:40 circa (le cuffie restituite al momento del check out verranno immediatamente sanificate e pulite dall’organizzatore per i seguenti eventi.)

Cos’è Fitnesswalk

Fitnesswalk® offre numerosi benefici per la salute e il benessere. Ecco alcuni dei principali vantaggi di praticare la Fitnesswalk®:

1. Migliora la salute cardiovascolare: Fitnesswalk® è un’attività aerobica che aumenta la frequenza cardiaca e migliora la capacità di resistenza del cuore e dei polmoni. Questo contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare e ridurre il rischio di malattie cardiache.

2. Brucia calorie e aiuta nella gestione del peso: Fitnesswalk® è un’ottima forma di esercizio per bruciare calorie e mantenere un peso sano. Camminare ad un ritmo moderato o veloce può aiutare a bruciare calorie in eccesso e favorire il dimagrimento.

3. Tonifica i muscoli: Fitnesswalk® coinvolge diversi gruppi muscolari, tra cui gambe, glutei, addominali e braccia. Camminare su terreni variabili o utilizzare inclinazioni può aumentare l’attivazione muscolare, contribuendo a tonificare il corpo.

4. Migliora la flessibilità e l’equilibrio: Fitnesswalk® aiuta a migliorare la flessibilità e l’equilibrio corporeo. Durante la camminata, si impegna una serie di movimenti che aiutano a migliorare la mobilità articolare e la stabilità.

5. Riduce lo stress e migliora l’umore: L’esercizio fisico, incluso il camminare, stimola la produzione di endorfine, che sono noti come “ormoni della felicità”. Questo può contribuire a ridurre lo stress, migliorare l’umore e promuovere una sensazione generale di benessere.

6. Favorisce la salute mentale: Fitnesswalk® all’aperto può favorire la salute mentale e ridurre i sintomi di ansia e depressione. Godere della natura, dell’ambiente urbano o della compagnia di amici durante la camminata può essere un’ottima opportunità di svago e distrazione dallo stress quotidiano.

7. Promuove la socializzazione:Fitnesswalk® può essere un’attività sociale, che offre l’opportunità di connettersi con gli altri.

Tutti possono partecipare all’evento purché in buon stato di salute e in grado di sostenere una camminata sportiva per circa un’ora.

N.B.

NON PUOI partecipare con animali domestici

NON SI PUO’ partecipare con bambini o adulti in carrozzine o passeggini.

NON PUOI pagare in loco il giorno dell’evento.

I bambini di età inferiore ai 8 anni non possono partecipare.

N.B. L’acquisto di questo evento stipula il tuo accordo nell’accettazione dei Termini e condizioni. Ricordati di leggerli attentamente. https://fitnesswalk.eu/termini-e-condizioni/