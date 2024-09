Fitwalking for AIL 2024: Sabato 28 e domenica 29 settembre torna l’appuntamento con la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Fitwalking for AIL 2024 in 35 città italiane

Per l’ottava edizione si tornerà a camminare, da nord a sud, in ben 35 città italiane.

Iscriviti* alla Fitwalking for AIL 2024, scegli di sostenere i progetti di Ricerca e Assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici e camminiamo insieme.

Sarà una grande festa in cui potrai anche farti testimone di solidarietà postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi.

*Quota d’iscrizione solidale 10,00 euro.

Fitwalking for AIL 2024 a Grottaglie

L’evento della camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie si svolgerà anche a Grottaglie domenica 29 settembre 2024.

Per info e iscrizioni

tel. 0994533289 – Cell e WhatsApp 3286423590

e-mail: ail.taranto@ail.it

sito web: ail.taranto.it

Cos’è il Fitwalking

Il fitwalking è una forma di praticare il cammino che ne evidenzia tutte le potenzialità. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere.

I buoni motivi per praticare il fitwalking sono tanti e si possono trovare motivazioni e stimoli che coinvolgono tutti verso tale pratica. Innanzitutto però il fitwalking si pone come un’attività alla portata di tutti.

Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking significa pertanto rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere ad una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale.