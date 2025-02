Festival di Sanremo 2025. Ecco la scaletta della seconda serata, i dettagli sulla conduzione, gli ospiti ecc.

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 75ª edizione nel 2025, rappresenta un pilastro della cultura musicale italiana. Sin dalla sua nascita nel 1951, ha svolto un ruolo fondamentale nel panorama musicale nazionale, fungendo da trampolino di lancio per numerosi artisti e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. 

La prima edizione si tenne nel salone delle feste del Casinò di Sanremo, con la partecipazione di soli tre interpreti: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano. La vittoria andò a Nilla Pizzi con la canzone “Grazie dei fiori”.  Nel corso degli anni, il Festival ha subito numerose trasformazioni, sia nella struttura che nella location, trasferendosi nel 1977 al Teatro Ariston, dove si svolge tuttora. 

Sanremo 2025. La scaletta della seconda serata

L’edizione del 2025, condotta da Carlo Conti, si distingue per una serie di novità e ospiti di rilievo. La seconda serata, in programma per oggi, mercoledì 12 febbraio, promette momenti di grande interesse. Accanto a Conti, saliranno sul palco in qualità di co-conduttori la modella Bianca Balti, il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e l’attore comico Nino Frassica. 

Per quanto riguarda gli ospiti, la serata vedrà la partecipazione di Damiano David, frontman dei Måneskin, che tornerà all’Ariston per un’esibizione speciale. Inoltre, la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner sarà presente come testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, condividendo dettagli sulla partenza della fiaccola olimpica. 

Il palco dell’Ariston ospiterà anche il cast del film “Follemente” di Paolo Genovese, composto da attori del calibro di Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Inoltre, saranno presenti gli interpreti della fiction “Belcanto”, in arrivo su Rai 1, con Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Infine, il pubblico potrà conoscere Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio, protagonisti della fiction “Champagne – Peppino di Capri”, che andrà in onda prossimamente. 

Per quanto riguarda la gara canora, durante la seconda serata si esibiranno 15 dei 29 artisti in competizione nella sezione “Big”. L’ordine di uscita dei cantanti:

1 Rocco Hunt – Mille vote ancora

2 Elodie – Dimenticarsi alle 7

3 Lucio Corsi – Volevo essere un duro

4 The Kolors – Tu con chi fai l’amore

5 Serena Brancale – Anema e core

6 Fedez – Battito

7 Francesca Michielin – Fango in paradiso

8 Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

9 Marcella Bella – Pelle diamante

10 Bresh – La tana del granchio

11 Achille Lauro – Incoscienti giovani

12 Giorgia – La cura per me

13 Rkomi – Il ritmo delle cose

14 Rose Villain – Fuorilegge

15 Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Parallelamente, proseguirà la competizione delle “Nuove Proposte”, con l’esibizione di quattro giovani talenti: Alex Wyse con “Rockstar”, Maria Tomba con “Goodbye (voglio good vibes)”, Settembre con “Vertebre” e il duo Vale LP e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata. 

Le votazioni della serata saranno determinate per il 50% dal televoto e per il restante 50% dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, verrà stilata una classifica provvisoria, con l’annuncio delle prime cinque posizioni in ordine casuale. 

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 si preannuncia dunque ricca di emozioni, musica di qualità e momenti di spettacolo imperdibili, consolidando ancora una volta l’importanza di questa manifestazione nel panorama culturale italiano.